Artaş, Çelik Halat'ı aldı

Doğan Holding’in sahibi olduğu 60 yıllık köklü firmalardan Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş.’yi Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu satın aldı.

Konut şirketi Artaş, Milpa arazisinden sonra Doğan Holding’den Çelik Halat Tel Sanayi'nin yüzde 70 hissesini de satın aldı. Satış 27 Milyon Euro karşılığında gerçekleşti. Şirketin yüzde 30’u ise borsada işlem görüyor. İki grup yetkilileri arasında yapılan satış KAP’a bildirildi.