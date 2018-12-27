Türkiye'de henüz çok yeni bir kavram olan kitlesel fonlama, gün geçtikçe etki alanını genişletiyor. Özellikle, finansmana erişim zorluğu çeken ve yatırım sıkıntı yaşayan girişimler için hayati önem taşıyan kitlesel fonlama ile, dileyen herkes bir proje yada girişime istediği oranda destek/yatırımda bulunabiliyor.

Bu kapsamda Turkcell'in ortaya çıkardığı kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 2018 yılında toplamda 783.9 bin TL'lik destek topladı. Platformun kuruluşundan beri topladığı destek ise 4.6 milyon lirayı buldu.

Arıkovanı'da destek bulan girişimlere bakıldığında, projelerin hemen hemen hepsinin farklı alanlara yöneldiği görülüyor. Buna göre, yerli drone “Ape X”, elektrik üreten akıllı perde “Solar Curtain”, işitme engelliler için akıllı saat “Sense Watch”, interaktif ekran dönüştürücü “Wollox”, otizmli çocukların eğitimini destekleyen “Tolkido”, 3D Yazıcılar için plastikten filament üreten “FlaX” bu projelerden birkaçı.