Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan vaşak ile iki yavrusu görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile iki yavrusu, Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında, kar örtüsü üzerinde yiyecek ararken görüntülendi
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Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürhan Çopur, Göle ilçesi kırsalında ailesiyle gezinti yaptığı sırada vaşak ile iki yavrusuna rastladı.
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Çopur, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan vaşak ailesini, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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Gürhan Çopur, gezinti sırasında vaşaklarla karşılaştığını belirterek, "Ardahan kırsalında ailemle doğa gezintisi yaparken, bir anne ile iki yavru vaşağa rastladım. Bu anları kameraya kaydettim" dedi.
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