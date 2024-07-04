Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu: İşte skor tahminleri

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da oyuncuların müsabakaya dair skor tahminlerinin yer aldığı video yayımlandı.

TFF'nin sosyal medyadaki "MilliTakımlar" hesabından paylaşılan videoda milli futbolcu Arda Güler, mücadeleden bir gün önce Leipzig Stadı'nda takım arkadaşlarına skor tahminlerini sordu.

Milli oyunculardan Arda, Cenk Tosun ve Samet Akaydın, karşılaşmanın sonucunu doğru tahmin etti. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Mert Müldür skoru 2-0, Salih Özcan ile Ferdi Kadıoğlu ise 1-0 olarak tahmin etti. Okay Yokuşlu ise normal sürenin 1-1 biteceğini ve uzatmalarda 2-1 kazanacaklarına ilişkin skor tahmininde bulundu.