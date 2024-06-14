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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik'ten Milli Takım'a destek filmi! - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik'ten Milli Takım'a destek filmi!

        Arçelik markası, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ana sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı'na kültürel değerlerin birleştirici gücü ve milli gurur temalı bir film ile destek vererek başarılar diledi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Bu toprakların markası olan Arçelik, yaklaşık 70 yıldır ülkemiz için değer yaratma hedefiyle teknolojiye, sanata, spora yatırım yapmaya devam ediyor. 85 milyon insanımızı temsil eden ve bayrağımızı gururla taşıyan Milli Takım'ımızın her daim yanındayız. 'Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok' diyoruz ve Arçelik bayileriyle birlikte tüm taraftarlarımızı bu sloganla A Milli Futbol Takımı'mızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:42
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        Arçelik'ten Milli Takım'a destek filmi!
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        Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru Arçelik, tüm Türkiye'yi Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak olmaya davet etti.

        Arçelik, Euro 2024 öncesi yayıma giren filminde ortak değerler etrafında toplanmanın önemine vurgu yaparak "Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok. A Milli Futbol Takımı'mız aşkına bir aradaysak eğer, bizden bir tane daha yok" sözleriyle milli sporcularımıza destek mesaj verdi.

        İmaj filminin ilk gösterimi Arçelik markasının İstanbul'daki yetkili satıcılar toplantısında gerçekleşti.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Bu toprakların markası olan Arçelik, yaklaşık 70 yıldır ülkemiz için değer yaratma hedefiyle teknolojiye, sanata, spora yatırım yapmaya devam ediyor. 85 milyon insanımızı temsil eden ve bayrağımızı gururla taşıyan Milli Takım'ımızın her daim yanındayız. Filmde 'Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok' diyoruz ve Arçelik bayileriyle birlikte tüm taraftarlarımızı bu sloganla A Milli Futbol Takımı'mızı desteklemeye davet ediyoruz. Gelin bu şarkıyı Euro 2024 Milli Takım Marşı'mız haline getirerek bayrağımızı gururla dalgalandıralım" dedi.

        Can Dinçer, Euro 2024 gibi büyük spor etkinliklerinin aynı hedefe heyecanla sarılıp, bir bütün olmamızı sağladığını da belirterek, "Yenilikçi teknolojilerimiz, gücümüze güç katan bayi ve yetkili servis ağımızla bu heyecanı canlı tutarak Milli Takım'ımızın başarısına destek olmaya çalışacağız" dedi.

        Arçelik'in 2024 Avrupa Şampiyonasına özel hazırladığı Milli Takım imaj filmi, Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan ve kültürel değerlerimizi ekranlara taşıyan farklı eylemlerin ortak bir payda olan milli takım heyecanı etrafında birleşmesini konu ediniyor. Türk kültürü ve değerlerini destekleyen görüntülere yer vererek milli duyguların altını çizen filme, Genco Ecer'in bestelediği "Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısının uyarlaması eşlik ediyor.

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