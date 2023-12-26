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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aralıkta reel kesim güveni düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Aralıkta reel kesim güveni düştü

        Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aralık ayında 0.5 puanlık düşüşle 103.4 seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:22
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        Aralıkta reel kesim güveni düştü
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        Merkez Bankası aralık ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 103.4 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

        Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak 99.1 seviyesine geriledi.

        TCMB tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlemlendi.

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