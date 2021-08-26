Arakan Rohingya Birliği, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın 4. yılında katliamı kınadı

AA

ARU'dan yapılan yazılı açıklamada, Arakan halkının, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı soykırım ve suçlar için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermesini istediği bildirildi.

Soykırımın 4. yılı dolayısıyla hayatını kaybeden binlerce kişinin "Arakan Soykırımını Anma Günü"nde büyük üzüntüyle yad edildiği belirtilen açıklamada, toplu katliamlar ve tecavüzler, yaralamalar, hane halkını evlere kapatma, bebekler ve çocukları yakma gibi insanlık dışı suçların faillerinin adalete teslim edilmesi istendi.

Açıklamada, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanları hedef alan operasyonları sırasında işlenen insanlık dışı suçlar açık şekilde kınandı.

Arakanlıların 4 yıl önce şiddet, ağır insan hakları ihlalleri ve kitlesel yerinden edilmelere maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma ülkenin Bangladeş ve Çin ile imzaladığı üç taraflı anlaşmaya tam olarak uyması amacıyla Myanmar'daki askeri yönetime daha fazla baskı uygulaması için çağrı yapıldı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.