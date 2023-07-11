'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın da aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bolat basınla buluşmasında hem bakanlığının faaliyet ve hedefleri hem de ticari hayata dair alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat’ın açıklamalarından öne çıkar başlıklar şöyle;

OTOMOTİV TİCARETİ

İLAN SİTELERİ UYARILDI: (Otomotiv sektörü için alınan tedbirleri anlattı.) Bunları nasıl uygulayacağız? İlan siteleriyle görüşmeler yapıldı ve 15 Temmuz’dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldılar. İlan siteleri bu ilanları koymak isteyenleri uyaracaklar, buna uyulmadığı takdirde 300 bin liraya kadar ceza kesilecek.

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NOTERLER 3’TEN FAZLA SATIŞA İZİN VERMEYECEK: Elimizde başka enstrümanlar da var, adım adım gidiyoruz. Yaklaşık 3 haftadır adım adım tüm tedbirlerimizi aldık. Türkiye Noterler Birliği’yle gerekli temas ve işbirliği sağlandı. 15 Temmuz’da yönetmelik yürürlüğe girince noterler bireysel satışları 3’ten fazla olmamak kaydıyla durduracaklar.

İKİNCİ ELDE İSTİKRARI SAĞLAYACAĞIZ: Sektörle gerekli temasları kuruyoruz, fiyatlar ve satışlar noktasında bilgi alıyoruz. Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ve araç yok dedikleri müşterileri ile galerileri arayıp, ‘araç var, almak ister misiniz?’ dediklerini, ikinci el satışlarında da satışların gevşediğini görüyoruz. Fiyatlar noktasında da daha yüksek olan ikinci el satışların, sıfır araç satış fiyatına doğru aşağı yönlü bir ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak. Ama inşallah burada istikrarı sağlayacağız.

İKİNCİ EL ARAÇ İTHALATI ÇALIŞMASI YOK: Şimdi zaten otomotiv ithalatımızda ilk 6 ayda yüzde 75 bir artış var. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam ithalatta 11 milyar bir dolar artış var, bunun en büyük kaynağı altın ithalatıyla otomotiv ithalatındaki artış. İkinci el oto ithalatı noktasında Bakanlığımızda şu anda herhangi bir çalışma yapılmadı. Ama ekonomiyle ilgili kararlar yalnızca Bakanlığımızın alacağı bir karar değildir. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulunun da içinde yer aldığı geniş istişarelerle bu kararlar alınıyor.

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

FAHİŞ FİYATA 212 MİLYON TL CEZA: Ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız devam ettiriyorlar…81 ilde şu ana kadar 53 bin firma, 306 bin ürün denetimi yapıldı ve 212 milyon lira idari para cezası kesildi…Anti-enflasyonist ekonomi politikalarıyla bu mücadelede başarılı oldukça bu fiyat tartışmaları da aşağı doğru gelecektir…Biz fahiş dediğimiz aşırı, vurgun yapmayı amaçlayan ya da tüketiciyi kazıklamayı amaçlayan türdeki uygulamalara elimizdeki yetkilerle müdahale etmeye, denetlemeye, cezalarla caydırmaya devam edeceğiz…Tüketicimiz de fahiş fiyat uygulaması yapan yerlerden alışveriş yapmamalı.

SON KDV DÜZENLEMESİ: KDV’da genel olarak 2 puanlık bir artış oldu. Bizim denetim ekiplerimizin zaten çalışmalarında bu KDV farkı KDV olarak mı yansıtılıyor yoksa üstüne çok daha fazla ekleyerek yine tüketici zararına bir çaba içine mi giriliyor, bu denetimler bugünden itibaren devam edecek.

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YENİ YATIRIMLAR

BÜYÜK YATIRIM İŞTAHI VAR: Dünyanın her tarafından, Avrupa’dan, ABD’den, İslam dünyasından, Körfez’den, Türkiye’de iş yapma, yeni yatırımlar yapma konusunda büyük bir iştah var…Yurt dışından Türkiye’ye de yatırımlara yönelik, iş yapmaya yönelik çalışmalar fiiliyata dökülmeye başlandı. Heyetlerin biri gidiyor, biri geliyor ve bunun somuta dökülmesi an meselesi inşallah. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey, ekip halinde önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 gün önce hafta sonunda Katar’da yoğun temaslar yaptılar. Suudi Arabistan’la yoğun temaslar var, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın Körfez turu 3 ülkeyi kapsıyor. Önemli ticari anlaşmalar ve yatırım anlaşmaları imzalanacak.

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BAE İLE HEDEF 40 MİLYAR DOLAR: Birleşik Arap Emirlikleri’yle ticaret hacmini ilk planda 25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonra 40 milyar dolar hedefimiz var…Türkiye’miz için, ekonomimiz için, halkımız için çok güzel ekonomik faydalara dönüşecek, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı bizi aradı, aynı istekliliği ve kararlılığı onda da gördük…

YATIRIMLAR HIZLANACAK: Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük yatırım holdingi ADQ Holdingi ve Başkan bizimle görüştükten 3 saat sonra da Ticaret Bakanı olarak atandı. İnşallah oraya gittiğimizde onunla da görüşeceğiz. Bize şunu söylediler: Türkiye’de yatırım konusunda 30 milyar dolarlık bir hedefimiz var, her türlü gıda ürünü sektöründe, lojistik taşımacılık sektöründe, ilaç ve hastane işletmeciliği sektöründe, altyapı yatırımlarında ve start-up’ların olduğu teknoloji girişim firmaları alanı dahil bu 5 alanda tekliflere açığız diye açık bir mesaj verdiler. Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve yapılacak anlaşmalardan sona inşallah dış yatırımlarda büyük bir hızlanma olacak. Avrupa’dan da ciddi arayışlar var. Sonbahara girerken biz bu girişimlerin somut yatırımlara döneceğine inanıyoruz…Yakın bir gelecekte dış yatırımlarda büyük bir ivme göreceğiz.

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TİCARİ KREDİLER

KREDİ MUSLUKLARI AÇILMAYA BAŞLANDI: Merkez Bankası politika faizlerini artırıp yüzde 15’e çıkardıktan sonra bankalar, kredi musluklarını açmaya başladılar ondan önce vermek istemiyorlardı son 2-3 aydır biliyorsunuz. Çok yüksek oran talep edip aslında caydırmaya çalışıyorlardı. Ama görüşmelerimizde bankacılık sistemi özellikle kamu bankaları öncülüğünde kredi musluklarını açmaya başladılar.

EXİMBANK’IN SERMAYESİ ARTIRILDI: Merkez Bankamız ile de geçen hafta bir toplantı yaptık ihracatçılarımızın finansmana erişimi noktasındaki sıkıntılarını, kaygılarını ilettik. Merkez Bankamızda oldukça pozitif, olumlu bir bakış açısı görmekten çok memnunuz. İhracatçılarımız kaygı duymasınlar, finansman kanalları açılıyor. En önemlisi bizim Eximbank’ta yaptığımız hamledir. Sermayeyi 3’te 1 nispetinde yani 6.8 milyar artırarak 20,6 Milyar TL’ye çıkardık. En az 70 milyarlık bir kaynağı başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçılara sunabilmeyi başardık.