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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ara tatilde YHT ve Marmaray'da rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Ara tatilde YHT ve Marmaray'da rekor

        9 günlük ara tatilde vatandaş, Yüksek Hızlı Trenleri tercih etti. YHT'ler ara tatilde yolcu sayısı ile rekor kırdı. Marmaray ise bir günde 712 binden fazla yolcu ağırlayarak rekor tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:42
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        Ara tatilde YHT ve Marmaray'da rekor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 10 Kasım Cuma günü başlayan ve 9 gün süren ara tatil sonrası; seyahatlerinde yüksek hızlı trenleri tercih eden yolcu sayısı verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı tren ve yanı sıra Marmaray ile Başkentray’a olan yolcu talebinin rekor sayıda arttığını ifade etti.

        9 GÜNLÜK ARA TATİLDE VATANDAŞ; ‘YÜKSEK HIZLI TREN’LERİ TERCİH ETTİ

        Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Karaman, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Eskişehir-İstanbul hatlarında doğrudan ve YHT otobüs, YHT tren bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre ulaşan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu ve günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu sayının ara tatil nedeniyle arttığını ve yüksek hızlı trenlerin bazı hatlarında yeni rekorlar kırıldığını ifade etti.

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        ESKİŞEHİR-İSTANBUL YHT SEFERLERİNDE GÜNLÜK YOLCU BİN 189’A ULAŞTI

        Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferlerinin 10 Eylül 2022 tarihinde başlamasından bu yana; yaklaşık 371 bin yolcu taşındığını söyleyerek, 9 günlük ara tatil sonrası ise ortalama yolcu sayısının 881 kişiden, artarak bin 189’a ulaştığını ifade etti.

        YÜKSEK HIZLI TREN HATLARINDA YENİ REKORLAR KIRILDI

        Bakan Uraloğlu açıklamasında yolcu sayısının ara tatilde, Ankara-Karaman hattında 1.969’dan 2 bin 372’ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852’den 6 bin 301’e, Ankara-İstanbul güzergâhında 16 bin 11‘den 17 bin 777’ye yükseldiğini ve aynı artışların Marmaray ve Başkentray’da da gerçekleştiğini açıkladı.

        MARMARAY REKOR TAZELEDİ; MARMARAY’DA BİR GÜNDE 712 BİN ÜZERİNDE YOLCU

        Bakan Uraloğlu, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray’ın bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişiyi ulaştırdığını belirtti. Uraloğlu, ara tatil nedeni ile Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcunun taşındığını ve Marmaray’ın rekor tazelediğini bildirdi.

        BAŞKENTRAY’DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 78 BİNE ULAŞTI

        Bakan Uraloğlu, Ankara’da diğer ulaşım modlarıyla entegre Başkentray’da ise hizmete başladığı günden bugüne kadar toplamda 78 milyon 588 bin 658 kişi taşındığını kaydetti. Başkentray’da ortalama günlük yolcu sayısının ara tatil nedeniyle de arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 57 bin 721’den artarak 78 bin 177’ye ulaştığını açıkladı.

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