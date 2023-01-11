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Haberler Teknoloji

Apple kendi ekranlarını kullanmaya hazırlanıyor

Çip üretiminden sonra Apple ekranlar konusunda da kendi üretimini yapmaya hazırlanıyor.

Giriş: 11.01.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Apple kendi ekranlarını kullanmaya hazırlanıyor
HABERTURK.COM

Apple, Samsung ve LG gibi iş ortaklarına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla en erken 2024 itibarıyla mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlamayı planlıyor. Bloomberg’in haberine göre şirketin ilk adımı Apple Watch ürününün ekran değişikliği ile atacak.

Mac bilgisayarlarda Intel çiplerini kullanmayı bırakan teknoloji devi şimdi de mobil cihazlarda kendi ekranlarını kullanmayı hedefliyor.

Apple Inc., Samsung ve LG gibi iş ortaklarına olan bağımlılığını azaltmak ve üretimde kullandığı bileşenleri daha yoğun şekilde şirket içinden sağlamak amacıyla en erken 2024 itibarıyla mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlamayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Apple bu süreci gelecek yılın sonuna kadar en yüksek fiyatlı Apple Watch ürününün ekranını değiştirerek başlatmayı hedefliyor.

Bu adım şirketin, ürünlerinin tasarımı ile özellikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma ve kendi ürettiği bileşenleri kullanma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriyor.

LG DISPLAY HİSSELERİ YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Teknoloji devi Mac bilgisayarlarında Intel çiplerini kullanmayı bırakmış ve kendi ürettiği çiplere geçmişti.

Şimdi aynı şeyi iPhone’larındaki kablosuz bileşenlerde yapmayı planlıyor. Bloomberg’in konuya ilişkin haberinin yayımlanmasının ardından LG Display hisseleri yüzde 4,1’e kadar düştü.

Seul’de işlem gören Samsung Electronics Co. hisseleri de günlük kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.

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