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Apple Youtube üzerinden canlı yayınla düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni Apple Watch Serisini ve iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yenilenen Macbook ailesinin ve yeni Apple Vison Pro'nun tanıtımından bu yana büyük ilgi ve övgülerden bahsederek başladığı toplantıda ilk olarak Apple Watch Series 9'un tanıtımı ve yenilikleri gösterildi.

YÜZDE 60 DAHA HIZLI S9 ÇİP

En son giyilebilir cihazını resmi olarak tanıtan marka, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve %30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9'u sahneye çıkarttı.

WatchOS 10, kullanıcıların Aygıtla başka bir kullanıcıya yakınken kişisel bilgilerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni 'İsim Bırakma' özelliğini sunuyor. REKLAM 'Double Tap' (Çift tıklama) yeni saatin en ilginç özelliklerden biri olarak göze çarpıyor. Kullanıcıların işaret parmağını ve başparmağını birbirine dokunduğunda küçük hareketleri ve kan akışını algılayan çipe yedeklenmiş yeni bir giriş sistemi olan bu tıklama ile kullanıcılar bir çağrıyı yanıtlamak veya bir alarmı kapatmak gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte yeni ekranların ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sağlayabildiği vurgulandı.

Bunların yanı sıra, yeni Siri sağlık özelliği ile, kullanıcıların sağlık güncellemelerini sesle almalarını da sağlayacağı açıklandı. Apple'ın güncellenmiş nöral motoru ile S8 çipine oranla %25'e kadar daha hızlı metin yazabildiği de vurgulandı. Yeni Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkleri ile satışa sunulacak.

TEMİZ ENERJİ VE DÜŞÜK KARBON Apple'ın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabasına uygun olarak, şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş bileşen (kobalt dahil), geliştirilmiş ambalaj ve "yüksek kaliteli" karbon kredisi satın alması nedeniyle cihazın "ilk karbon nötr" ürünü olduğunu da açıkladı. Bununla birlikte yeni modelin bataryasında %100 geri dönüştürülebilir kobalt kullanıldığı da vurgulandı. Tüm Apple Watch üretim tesislerinde tamamen temiz üretilmiş elektrik kullanıldığını da açıkladı. Apple tüm aşamalarında karbon ayakizini yüzde 78'e kadar düşürdüğünü de açıkladı. Ürünün ABD'deki başlangıç fiyatı ise 399 dolar olarak belirlendi. Yeni Series 9'a ek olarak, şirket geçen yılki Apple Watch Ultra'ya bir güncelleme yaptığını duyurdu. Apple Watch Ultra Series 2, Series ile aynı olan S9 çipten güç alıyor. Bugünkü etkinlikte, şirket akıllı saatin 3.000 nit'lik bir maksimum parlaklığına sahip olduğunu açıkladı. WONDERLUST'UN YILDIZI iPHONE 15 Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi.

Yeni iPhone 15, 48 megapiksellik ana kamera ve görüntüleri yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüde birleştirmek için piksel gruplaması kullanıyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip. OTOMATİK PORTRE MODU Bununla birlikte artık portre moduna otomatik olarak geçen bir makine öğrenme sistemi de yeni iPhone'da yer alıyor. Makine öğrenimi artık bir kişinin veya evcil hayvanın (görünüşe göre yalnızca kediler ve köpekler) çerçevede olup olmadığını otomatik olarak algılayacak ve bokeh efektini eklemek için geçiş yapacak. HDR modu da, daha dolgun bir renk spektrumu sunmak için görüntüdeki nesneleri ayırt etmek için ön kameradaki derinlik algılama kullanılarak geliştirilmiş.

Yeni modelin, sarı, yeşil, mavi, siyah ve pembe renklerle sunulacağı açıklandı. Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak Haberi Görüntüle YENİ BİR ŞARJ PORTU VE ŞARJ KABLOSU iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Cihaz, 6 çekirdekli GPU'ya sahip yeni A16 biyonik çip tarafından destekleniyor. Çip ayrıca, yeni Apple Watch Series 9'da gördüğümüze benzer gelişmiş Bul işlevselliği sunan Ultra Geniş Bant da sunuyor. Buna ek olarak sunulan 'Ses yalıtımı' özelliği, gürültülü bir ortamda ortam gürültüsünü daha iyi gidermek için geliştirilmiş ve tüm dış sesleri kapatarak konulmaya imkan tanıyor. Mevcut Uydu bağlantısı artık bir Yol Kenarı Hizmeti özelliğine kavuşuyor. Şirket, sinyaliniz olmadığında size yardımcı olmak için AAA ile birlikte çalışıyor. iPhone 15'in ABD satış fiyatı 799 dolar, iPhone 15 Plus'ın ABD satış fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.