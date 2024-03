Apple'dan App Store geri adımı

REKLAM advertisement1

Apple, Avrupa’daki iPhone’lar ve diğer cihazlarda App Store’un hakimiyetini koruma mücadelesinde önemli bir taviz verdi ve geliştiricilerin uygulamalarını doğrudan tüketicilere dağıtmalarına izin verileceğini açıkladı.

Apple, geçen hafta yürürlüğe giren Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uyum sağlamak için değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikler, Apple’ın App Store’undan yüksek kar marjları ve geliştiricilerden yüzde 30’a kadar ücret aldığı sürekli gelir akışına zarar verebilir.

AB'DE KENDİ WEB SİTELERİNDEN DAĞITABİLECEKLER

Bu değişiklikler, sadece Avrupa Birliği’ni etkilerken, Avrupa’da faaliyet gösteren yazılım geliştiriciler, uygulamalarını App Store aracılığıyla değil, kendi web sitelerinden doğrudan AB müşterilerine dağıtabilecekler. Hargreaves Lansdown’da para ve piyasalar başkanı olan Susannah Streeter, “App Store artık eskisi kadar rahatça sağmalanamayacak olsa da, Apple’ın bu barış teklifine bazı şartlar bağlı olduğu için bir süre daha önemli bir 'nakit ineği' olmaya devam etmesi muhtemel” dedi.

Her ne kadar ayrı bir konumdan bu indirmelere izin verecek olsa da geliştiriciler hala Apple tarafından belirlenen şartları ve koşulları karşılamak ve yetkili geliştiriciler olmak zorundalar. Apple, geliştiriciler Apple’ın App Store’unu veya ödeme sistemini kullanmayı tercih etmeseler bile, her kullanıcı hesabı için yılda 50 sent tutarında bir “temel teknoloji ücreti” de getirdi. DMA’nın amacı, Apple, Amazon TikTok sahibi ByteDance, Meta Platforms, Alphabet’in Google’ı ve Microsoft’u dizginlemek ve daha küçük rakipler için eşit bir oyun alanı yaratmak ve sonuç olarak Avrupalılar için daha fazla rekabet sağlamaktır.