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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!

        Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, flaş gelişme yaşandı. 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Baba Op.Dr.Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışı yasağı konuldu. Tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren S., kazayı yapan T.Cihantimur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı….

        Giriş: 12.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:40
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        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
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        Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Yazar Eylem Tok ve oğlu halkındaki soruşturmada baba Bülent Cihantimur dosyaya şüpheli olarak eklendi.

        “KAÇIŞ PLANINI ORGANİZE ETTİ”

        Genişletilen soruşturma kapsamında, savcılığın talimatı üzerine olay gecesi, anne Eylem Tok ile birlikte olan çalışan Ayşe Ceren S. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ayşe Ceren S., bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından çalışan Ayşe Ceren S., Eylem Tok ile kazayı yapan T.Cihantimur’un yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı.

        BABAYA YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

        Sürdürülen soruşturma kapsamında Ayşe Ceren S., cezaevine gönderilmek üzere işlemleri yapıldı. Yapılan soruşturma kapsamında baba Op.Dr. Bülent Cihantimur hakında da savcılık tarafından‘Yurt dışına çıkma’ yasağı konuldu.

        O GECEYİ ŞÖYLE ANLATMIŞTI

        Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı gece Eylem Tok ile birlikte olan ve tutuklanan çalışanı Ayşe Ceren S. emniyette şöyle ifade vermişti. “Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum T.'yi alacağız' dedi"

        “OĞLUNU ALMAYA GİTTİK”

        “Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp bana ait olan araca bindik. Aracı ben kullandım. Eylem Hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm."

        “Oğlu şoktaydı. Eylem Hanım oğluna 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik" ifadelerini kullandı. Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz” diyerek şöyle devam etti: “Ben T. ile eve girdim. T.'ye, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler.”

        “HAVALİMANINA KADAR EŞLİK ETTİM”

        "Evden çıktık. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Havalimanına gittik."

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