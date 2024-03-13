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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Jorge Jesus, Al Hilal ile dünya rekoru kırdı! - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus, Al Hilal ile dünya rekoru kırdı!

        Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 28 maç üst üste galip gelerek futbol tarihinde en uzun galibiyet serisine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:39
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        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
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        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu.

        Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.

        Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.

        Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

        Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

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