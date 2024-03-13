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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Türkiye'nin batısı yağmurlu! İşte son tahminler - 13 Mart Hava Durumu

        Türkiye'nin batısı yağmurlu! İşte son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz'in batı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürerken, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 4 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:34
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        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 15°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 17°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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