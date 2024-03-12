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        Haberler Dünyadan Sharon Stone ahlaksız teklifte bulunanların kimliklerini açıkladı - magazin haberleri

        Sharon Stone ahlaksız teklifte bulunanların kimliklerini açıkladı

        Sharon Stone, yıllar önce bir yapımcının kendisinden filmin başrol oyuncusuyla cinsel ilişkiye girmesini istediğini daha önce anlatmıştı. Şimdi, bu yapımcının ve başrol oyuncusunun kimliğini ifşa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:55
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        • 1

          Sharon Stone, yıllar önce kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcının ve ilişkiye zorlandığı oyuncunun adını ilk kez açıkladı.

          66 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında sinema kariyerindeki anılarını anlatırken bu durumu anlatmış ancak isim vermemişti. Şimdi, kendisini ilişkiye zorlayan yapımcının Robert Evans, oyuncunun da Alec Baldwin'in erkek kardeşi Billy ve filmin 1993 yapımı 'Sliver' olduğunu açıkladı.

        • 2

          2019 yılında hayatını kaybeden yapımcı Evans, Paramount adlı yapım şirketi çatısı altında 'The Godfather' (Baba), 'The Italian Job' (İtalyan İşi), 'True Grit' (İz Peşinde) ve 'The Great Gatsby' (Muhteşem Gatsby) gibi önemli filmlere imza atmıştı.

          'Sliver', Stone'un kendisini büyük bir üne kavuşturan 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filminden sonra gelen ilk projesiydi.

        • 3

          "YÖNETMEN VE OYUNCU SEÇİMİ KORKUNÇTU"

          Bir podcast yayınında konuşan ünlü oyuncu, "Bir başka dev hit yapım oluşturmamı beklediler ve bana oyuncu seçimi onayı verdiler. Ama sonra bunu yapma zamanı geldiğinde bana bunun değersiz bir anlaşma olduğunu söylediler, dolayısıyla ben de bu onayı alamadım" dedi.

          "Sonra kendi hataları için beni suçlamaya başladılar" diyen Stone, yönetmen ve oyuncu seçimlerinin korkunç olduğunu söyledi.

        • 4

          "HER ŞEY OYUNCULUK PERFORMANSI İÇİNDİ"

          Eski bir oyuncu olan ve yapımcılığa soyunan Evans'ın kendisini çalışma ofisine çağırarak Billy adıyla tanınan başrol oyuncusu William Baldwin ile yatmasını teklif ettiğini söyleyen Stone, "Güneş gözlüğüyle odada dolaşarak bana Ava Gardner ile yattığını ve ben de Billy Baldwin ile birlikte olursam onun performansının daha iyi olacağını söyledi" şeklinde konuştu.

        • 5

          "ONUNLA BİRLİKTE OLURSAM FİLMİ KURTARACAKTIK"

          “Billy'nin filmde daha iyi olmasına ihtiyacımız vardı çünkü sorun da buydu" diyen Stone, "Onunla yatarsam ekranda bir kimyamız olacaktı. Onunla birlikte olursam filmi kurtaracaktık. Filmle ilgili gerçek problem bendim, çünkü o kadar gergindim ki onunla yatıp işleri yoluna koyabilecek gerçek bir oyuncu gibi değildim. Asıl sorun çok sıkı biri olmamdı" ifadesini kullandı.

          Stone, 'Sliver' filminin beklentilerin altında kalsa bile gişede 280 milyon dolar gibi önemli bir hasılat elde ettiğini ekledi.

        • 6

          Sliver filminin ardından, 1995 yılında ünlü oyuncu hayatını Chynna Phillips ile birleştirdi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.

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