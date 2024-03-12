Sharon Stone ahlaksız teklifte bulunanların kimliklerini açıkladı

"YÖNETMEN VE OYUNCU SEÇİMİ KORKUNÇTU"

Bir podcast yayınında konuşan ünlü oyuncu, "Bir başka dev hit yapım oluşturmamı beklediler ve bana oyuncu seçimi onayı verdiler. Ama sonra bunu yapma zamanı geldiğinde bana bunun değersiz bir anlaşma olduğunu söylediler, dolayısıyla ben de bu onayı alamadım" dedi.

"Sonra kendi hataları için beni suçlamaya başladılar" diyen Stone, yönetmen ve oyuncu seçimlerinin korkunç olduğunu söyledi.