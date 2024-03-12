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Borsa İstanbul'da bazı şirketlerin ucuz bulduğu için kendi hisselerini piyasadan geri alım işlemleri şu sıralar biraz gerip seyrediyor. Hisse geri alımları hisse değerini yükseltmek, piyasada dolaşımda olan hisse sayısını azaltarak, kalan hisselerin değerini ve sahiplerinin hissedarlık oranını artırmak amacıyla yapılıyor. İkinci olarak şirketler, nakit fazlalarını hissedarlarına geri dağıtmak için genellikle temettü ödemeleri veya hisse geri alımları yapıyor.

ŞİRKETE YÜKSEK FİYATLI HİSSE Mİ SATILIYOR?

Ancak Borsa İstanbul'da özellikle son yıllarda halka açılan şirketlerin ilginç hisse geri alımları yaptıkları görülüyor. Şirketler kısa süre önce yaptıkları halka arz fiyatının kat be kat üstünde bir fiyatla hisse geri alımları yapıyor. Borsa uzmanları hakim hissedarlar ve anlaşmalı manipülatörler tarafından bu sürecin hisse fiyatını etkileme ve yüksek fiyattan hisseleri şirket hesabına alarak şirketin içini boşaltma amacıyla kullanılabileceğini söylüyor. Yeni halka açılan bir şirketin halka arzı üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden geri alım açıklaması ve halka arz fiyatının 10 katına kadar yüksek fiyatlardan hisse geri alım açıklaması borsa kulislerinde şaşkınlıkla karşılanıyor. Hisse fiyatının gerçek değerini yansıtmadığı gerekçesiyle yapılan geri alımlar, şirketlerin neden ucuz fiyatla halka açıldığı, fiyat tespiti yapan aracı kurumların yanılıp yanılmadığı tartışmalarını da alevlendiriyor.

İŞTE BİR KAÇ ÖRNEK

Yakın zamanda geri alım açıklayan şirketlerinden birisi de giyim markası Suwen Tekstil. Şirket yaklaşık 150 milyon liralık hisseyi 18 ile 20 liradan geri alacağını açıkladı. Oysa Suwen 15 Nisan 2022'de yani 2 yıl yaklaşık önce 4.56 liradan (düzeltilmiş fiyat ile) 425 milyon liralık halka arz yapmıştı. 2 yılda her yıl enflasyonu yüzde 100 olarak alsak bile enflasyon artışının çok üstünde bir fiyat ile geri alım yapıldığı anlaşılıyor.

7 LİRAYA SAT 69 LİRAYA GERİ AL

Üçüncü örneğimiz Yayla Gıda. 13 Mayıs 2022'de düzeltilmiş haliyle 5.67 liradan 887 milyon liralık arz yapan şirket 13,79 liradan hisselerini geri aldı. Hisse alımlarının 350 milyon lirayı bulacağı açıklandı.

30 Mart 2022'de düzeltilmiş fiyat ile 7,47 liradan 380 milyon liralık halka arz yapan Lider Turizm 53 ile 69 lira arasında yaklaşık 7 milyon nominal payın geri alımını yaptı. 450 milyon liralık geri alım yapılacağını duyurdu. Şirket son olarak geri aldığı hisselerin 1.2 milyon nominal değerdeki kısmını yine kurumsal bir yatırımcıya sattığını açıkladı.

7 AY SONRA 4 KATI FİYATLA GERİ ALIM

Ocak 2022'de 2,16 liradan halka açılan Kelebek Mobilya da 11-12 lira civarında şirket hissesinin yüzde 4.18'ine gelecek kısmı geri topladı.

16 Haziran 2023'te 13,43 liradan hisselerini halka arz eden Katılımevim Tasarruf Finansman da 7 ay sonra yaklaşık halka arz tutarının 4 katı kadar, 67 liradan hisselerinin 200 milyon liralık kısmını geri alacağını açıkladı. Bir kısmını da geri aldı.