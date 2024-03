AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

REKLAM advertisement1

Habertürk'te Fevzi Çakır ve Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan açıklamalar...

Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Saha seçimi kazandığımızı söylüyor. Alan iyi, saha iyi, sokak iyi. Ankaramızın bütün ilçelerini gezdim. Bir taraftan da büyük ilçelerimiz var, 10 sefer gittiğim, 9 sefer gittiğimiz yerler var. Sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıyoruz. Bir taraftan esnaf geziyorum. Sokak orada kendini daha çok gösteriyor. Vatandaşlarımızın ilgisi, sevgisi. Bol bol fotoğraf çektiriyoruz. Ankara'da saha iyi.

"OY SANDIĞA GİRMEDEN 'KAZANDIM' DEMEK İPOTEK KOYMAKTIR"

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanıyorlardı. Ama hiç de öyle olmadı. İki seçimde iki büyükşehir belediye başkanı oylar sayılırken basın toplantısı düzenlediler. 'Biz seçimi yüzde 60'la kazanıyoruz, verilere inanmayın' diyorlardı. İnanmayan dediği veriler Anadolu Ajansı. Atatürkümüzün kurduğu Anadolu Ajansı. Hem kendi seçmenlerini kandırdılar hem de Türkiye kamuoyunu da yanılttılar. İnsanlar sokağa çıkabilirdi. Belli makamdaki insanlar sözlerine, davranışlarına dikkat etmesi lazım. Böyle dönemlerde toplumu sakinleştirme, objektif davranmaları gibi bir sorumlulukları var. Vatandaşın oyu sandığa girmeden 'oy benimdir, kazandım' demek vatandaşın iradesine ipotek koymaktır. YSK'nın, AA'nın sonuçlarına itibar edilmelidir. İkisi de devletimizin kurumları. En azından bu iki belediye başkanı kamuoyundan özür dilemeliydi.

"ANKARA HİZMET İSTİYOR, ESER İSTİYOR"

Bir taraftan CHP'li seçmene de saygısızlık yaptılar. Ankara hizmet istiyor, eser istiyor. Ankara bunaldı. Ankara büyükşehir değil büyük bir kasaba oldu. Ankara'nın ışıkları söndü. Hayalet bir şehir, hayalet bir belediye başkanımız var Ankara'da gözükmeyen. Bugün Ulus'taydım. Orada sordum vatandaşlara 'Allah aşkına bir kez sokakta gördünüz mü?' dedim. 'Görmedik' dediler. Ama Altınok sokakların adamıdır. Keçiören'de 'sokakta görsem tanırım' diyenlerin oranı yüzde 85. Hadi tatile gideyim, yurt dışına gideyim, böyle bir şey yok. Bütün şehir ve kent sizin ailenizdir. Bütün çocuklar sizin çocuklarınızdır. Ankara'nın çok problemi oldu. Problemler çoğaldı. Vatandaş şunun farkında. Mahalleleri geziyorum, ilçelere gidiyorum. Büyükşehir belediyesinin ilçelerde bir hizmet var mı? Bir eser var mı? 2019'daki sözleri de alıyorum. İnanın bizim ilçe belediye başkanlarımız destan yazmış. Büyükşehir belediyesi hiçbir şey yapmamış. Varsa bir eseri söyleyin bana? Hakkını verelim. Söylenen şu 'Burada hiçbir eseri yok'. Hatta 'seçimden seçime seçim bürosu açılışına ve kurdela kesmeye geliyor' dediler. Sokakta 'CHP'liyim sana oy vereceğim' diyen vatandaşımız da var.

"CİDDİ BİR ULAŞIM VE TRAFİK PROBLEMİ VAR"

Ankara'da ciddi bir ulaşım, trafik problemi var. Sabahları insanlar işlerine 1,5-2 saatte gidiyorlar. Otobüs duraklarında bekleme dönemi, kuyruklar uzadı. Vatandaşlarımıza soruyorum, 'Ankara'nın trafik problemi var mı, yok mu?'. Sincan'da vatandaşlarımızın söylediği ilk otobüs durağında bindiysen bindi, onun dışında yok. Balık istifi gibiler. Depremden birçok vatandaşımız Ankara'ya geldi. Gelenlerin yüzde 85'i döndü. Bize geldiler 'hakkınızı helal edin' dediler. Kardeşlerimizin zor gününde üzerimize düşen sorumluluğu, vebali yerine getirdik. Ankara'da altgeçit, üstgeçit, köprülü kavşaklar yapılmadı. Her sene Ankara'ya 100 bin araç giriyor. 2024'de 124 bin araç trafiğe girecek. Eğer metro dahil bu projeler hayata geçirilmezse, 2,5 yıl sonra Ankaralı 'eyvah biz ne yaptık' diyecek. Aksi bir durum olursa iradeye saygımız var tabii. Ankara'daki problemleri Altınok'un çözeceğine inandıklarına inanıyorum. Şu anda Ankara'da ciddi ulaşım çilesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi 400 tane otobüs aldı. 2 bin civarında otobüsü var. Otobüslerin en az 1000 tanesinin yenilenmesi lazım. Şu an tamirini yapamıyor. Yedek parça yok. Ustalar emekli olmuş, bir taraftan böyle bir problem var.

"SÖZ VERDİYSENİZ TUTACAKSINIZ"

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı havaalanı metrosu ile protokol imzalamıştı. Sayın Belediye Başkanı 'metroyu ben yapacağım' deyip imzasını çekti. Bakanlık yapacaktı. 58 kilometre metro sözü vardır 2019 seçimlerinde. '9 ayda proje, ihale, 5 yılda metro yapacağım' diyor. Ankara'da şu anda 5 cm metro yok. İstanbul'da açılan bütün metrolar hükümetimiz tarafından yapılan metrolar. Bazı metro alanlarını da doldurdular. Bir çoğu Kadir Topbaş döneminde başlamış olan metrolardır İstanbul'a hizmet veren. İstanbul'daki trafik çilesi şu an 5'e katlandırdı. Hükümetimiz İstanbul'a ayrım kayrım yapmadan metro yaptı. Büyükşehir belediye başkanı söz vermiş, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Keçiören'den gelip Kızılay'a bağlanan hat hükümetimiz tarafından yapıldı. Ankaralılara verdiği sözü Büyükşehir Belediye Başkanı yerine getirmemiştir. Ankara'da toplam 80 kilometre metro yapacağız, Ankara'yı demir ağlarla öreceğiz.

"ANKARA'YA YAPACAĞI HER HİZMETLE İLGİLİ DESTEK VERDİK"

5 yılda ABB Başkanının belediye meclisine getirdiği gündem maddeleri yüzde 99.8. Bunlar resmi rakam, hepsi elimizde. 'Metro yapacağım' dedi. Kredi istedi, yetkiyi verdik. Polatlı'ya hala su gelmedi. 37 milyar borçlanma yetkisi verdik belediye meclisinde. Ankara'ya yapacağı her hizmetle ilgili destek verdik. Sonsuz desteğimizi verdik. Ankara'nın suyla ilgili sıkıntısı vardı. 2019 seçiminden sonra Gerede'den iki akstan su getirdi. Bu su gelmese idi Ankara bugün susuzdu. Burada engellemek için hiçbir şey yapmadık. Hepsine destek verdik. Polatlı suyu da verdiğimiz krediyle gidecek. Sayın büyükşehir belediye başkanını bir şirketin başına getirseydiniz, şirket batmıştı.

"ABB'NİN ŞU AN 20 MİLYAR BORCU VAR"

'Efendim ben yol yapmadım, yol yapsaydım trafik problemi mi olsaydı?' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım aşağılayıcı bir cümle. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde. Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok.

"10 TANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CİDDİ BİR EKONOMİK KATKI SAĞLAR"

Büyükşehirin devlet gibi bütçesi var. Yaptığı yatırım yoktur. Şirketler zarardadır. Ankara yönetilemiyor. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez. Ticaret bu şehirde gelişebilir, ekonomi gelişebilir. Şehir ekonomisi gelişebilir. Sanayi gelişebilir. İşsizliğe çare bulabilir. Bugün 10 tane sanayi bölgemiz olsa yerli, yabancı yatırımcı hazır. 10 tane organize sanayi bölgesi ciddi bir ekonomik katkı sağlar, Ankara'nın ihracatını, ticaretini arttırır. Belediye başkanları şehrin şansıdır, şansızlığıdır. Belediye başkanı kentin geleceğini planlar, damgasını, mührünü vurabilir. Yatırımcı hazır ama Ankara'da 5 yıldır organize sanayi bölgesi yok.

"ÇİNLİ, AVRUPALI TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"

Pandemiden sonra dünyadaki birçok şey değişti. Şirketler ve firmalar için de değişti. Pandemiden sonra dünya açıldı bir arz talep doğdu. Talep arzı karşılayamadı. Çin'den gemiler 1 ayda geliyor. Gemi bulunamadı, navlun fiyatları arttı. Dünya bundan ders aldı. Lojistik ve kolay ulaşım alanları daha ucuza malolacak, hem zaman kısa olacak. Avantajlı yer Türkiye'dir. Çinli, Avrupalı Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Olası İstanbul depremden dolayı birçok holding fabrikalarını Ankara'ya taşıma kararı aldılar.

"BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Şehre sevdalı olacak belediye başkanı. Aklın cumhurbaşkanlığında, cumhurbaşkanlığı yardımcılığında olmayacak. Biz işimizi yapacağız. Akyurt'ta 300 tane fabrika var. Akyurt Sanayici ve İşadamları Başkanı'nın söylediği 'Akyurt'taki fabrikaların altyapı ve kanalizasyonu yok'. Tulumtaş'ta milyonluk villalar var ama altyapı yok. Vatandaşımız 'foseptik çukur var, ASKİ'yi arıyoruz, bizden 650-700 vidanjör parası isteniyor' deniyor. Belediye başkanı işsizliğe çare olabilir, şehrin ekonomisini geliştirir. Fuar alanını bitirmeliydi. Yılda en azından 1 milyon yerli ve yabancı turist getirir Ankara'ya. Ankara'nın parası İstanbul'a gidiyor. Şimdi fuar alanıyla birlikte İstanbul'un parası Ankara'ya gelecek.

"TURGUT ALTINOK BİR PROJE BANKASIDIR"

Söze değil de yapılanlara bakmak lazım. Altınok verdiği sözü tutar. Biz Keçiören'i gecekondu kentinden aldık dünya kenti yaptık. Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik hikayesi ve destanı vardır. Şehre Fatih Köprüsü'nden giriyorsunuz, toplumun her kesiminin sabahtan akşama gezecek birçok eser yaptık. Çöplükler çiçek bahçesi oldu. Doğal yaşam alanları, spor tesisleri, kalemiz, teleferiğimiz. Şimdi 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacağız. Çanakkale'nin yıldönümünde yapıyoruz. Türkiye'de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesi. Giriş katında kütüphanemiz var. Spor tesislerimiz, nikah salonumuz, mini AVM'miz var. Uluslararası bir sergi salonu var. Altında kafe var. 140. metrede uzay terası ve bilim merkezi var. 180. metrede seyir terası, restorant var. Restorant döner olacak. Bütün Ankara'yı seyredebileceğiz. En üst katta nikah salonumuz var. Muhteşem bir eseri Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nda Ankaramıza kazandırmış olduk. Ulus'ta 7'de hayat bitiyor. Saat 9'da Ankara'da hayat bitiyor. Böyle bir başkent olur mu? Sanat kültür faaliyetleri kalmıyor. Altınok proje bankasıdır. Dünyada 100 yaşanabilir başkent vardır. Bunların içinde Ankara'nın esamesi yoktur. 5 yılda Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdiği zaman Ankara yaşanabilir kentler arasında olacaktır. Ankaralı Keçiören'e geliyor şimdi. Ankara'nın merkezi değişti. Eskiden Dikmen'den 1 daire satar Keçiören'den 4-5 daire alırdınız. Şu anda Bahçelievler'den 3 daire satılırsa Keçiören'den 1 daire alabilir. Şu an Ovacık bölgemiz var. Ankara'nın yeni merkezi orası. Yaptığımız parklar, buz pateni, spor tesisleri, piknik alanları. Bütün Ankara hafta sonu Keçiören'e geliyor. Balık iskelemiz var, balık tutmak isteyenleri de Keçiören'e davet ediyoruz. Bağlum'un yanında. Sönmekte olan bir gölü aldık DSİ'den. Bütün yollar kapanmıştı, yolları açtık. Göletin hem alanı gelişti hem de derinliği 4 metreden 25 metreye çıktı. 2019'da göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm planlarımızı yaptık. Maalesef ABB Başkanı planların bir bölümünü iptal etti. Sonra meclis geçirdi, dava açıldı ve iptal oldu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHRİN GELECEĞİNİ PLANLAR"

Şu anda 104 milyar dolar deprem bölgesinde harcanacak. Şu an Türkiye'de görmediğimiz bazı olayları unutuyoruz. Bu vatandaşlarımız için devletimiz üzerine düşeni yapıp evleri yapıyor. Şu anda en büyük gider kalemi deprem bölgesinde. Şu an bunun bedelini ödemek durumundayız ve zorundayız. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar aynı zamanda. Sokaklar, caddeler genişliyor. Ankara'dan ve Ankara dışından birçok müteahhit Keçiören'de kentsel dönüşümden yer alıp yapmak için talepte bulunmuştu. Ankaramızda birçok bölge eskidi, yaşlandı. Demetevler, Bahçelievler, Emek, Esat, Seyran Bağları, Balgat, 100. Yıl Blokları öyle. Altındağ'da, Mamak'ta kentsel dönüşüm bekleyen yerler var. Sincan'da, Etimesgut'ta dönüşüm bekleyen yerler var.

