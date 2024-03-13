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        Haberler Dünya SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Putin'den Finlandiya sınırına askeri yığınak ve nükleer açıklaması!

        Son dakika haberi Rusya Devlet Başkanı Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız

        İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği anlamsız. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız" dedi. Nükleer silah konusunda da konuşan Putin, "Rus devletinin varoluşunu tehdit eden olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.03.2024 - 07:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:49
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        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirdi.

        2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmıştı. Nisan 2022'de Finlandiya'nın üyeliği onaylanırken, Mart ayı başında İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

        "RUS DEVLETİNİN VAROLUŞUNU TEHDİT EDEN OLURSA NÜKLEER KULLANMAYA HAZIRIZ"

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        Rusya'nın iki komşusunun NATO'ya katılmasının ardından konuşan Rus lider Putin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı anlamsız bir adım." dedi.

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        Rus devlet ajansı RIA'ya konuşan Putin, Finlandiya sınırında Rus askerinin bulunmadığını belirterek, "Orada askerimiz yoktu, şimdi olacaklar. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız" dedi

        Putin ayrıca, "Rus devletinin varoluşunu tehdit eden olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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