SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Putin'den Finlandiya sınırına askeri yığınak ve nükleer açıklaması!

SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Putin'den Finlandiya sınırına askeri yığınak ve nükleer açıklaması!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirdi.

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmıştı. Nisan 2022'de Finlandiya'nın üyeliği onaylanırken, Mart ayı başında İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

"RUS DEVLETİNİN VAROLUŞUNU TEHDİT EDEN OLURSA NÜKLEER KULLANMAYA HAZIRIZ" REKLAM Rusya'nın iki komşusunun NATO'ya katılmasının ardından konuşan Rus lider Putin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı anlamsız bir adım." dedi. İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi Haberi Görüntüle Rus devlet ajansı RIA'ya konuşan Putin, Finlandiya sınırında Rus askerinin bulunmadığını belirterek, "Orada askerimiz yoktu, şimdi olacaklar. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız" dedi Putin ayrıca, "Rus devletinin varoluşunu tehdit eden olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" açıklamasında bulundu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.