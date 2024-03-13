İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü

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İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.