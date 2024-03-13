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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü

        İzmir'de 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldü

        İzmir Buca'da bir araçtan açılan ateşle başından vurulan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 06:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 06:14
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        İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
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        İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

        KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

        Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #İzmir
        #Buca
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