Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak aşk cinayeti | Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş! - Son dakika haberler

        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!

        Antalya'da, geçen ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan 55 yaşındaki Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın, gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanmıştı. Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı'nın sevgilisi olan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kırıcı'nın cinayeti işlediği belirlendi. Kalaycı, savcılıktaki ifadesinde cinayeti Mehmet Kırıcı'nın işlediğini itiraf etti. Diş hekimi Kalaycı'nın, eşi Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı'yı evdeki bir odada yakaladığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 07:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

        EŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        3 şüpheli polis eşliğinde önceki gün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

        İNTİHAR ETTİĞİ İZLENİMİ VERİLMİŞ

        Kalaycı'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinde, intihar ettiği izlenimi verilen Kalaycı'nın öldürüldüğü belirlendi.

        EŞİ İTİRAF, SEVGİLİSİ İNKAR ETTİ

        Yapılan incelemede, Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı'nın sevgilisi Mehmet Kırıcı'nın cinayeti işlediği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Ayşe Kalaycı, savcılıktaki ifadesinde cinayeti Mehmet Kırıcı'nın işlediğini itiraf etti.

        İKİSİNİ EVDE BİR ODADA YAKALAMIŞ

        Kalaycı, cinayetle ilgisi olmadığını, Kırıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü. Bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Mehmet Kırıcı ise suçlamayı kabul etmedi. Öte yandan Mustafa Kalaycı'nın, eşi Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı'yı evdeki bir odada yakaladığı öğrenildi.

        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
        İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Habertürk Anasayfa