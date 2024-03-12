Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!

Antalya'da olay, Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı.

KARISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.