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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!

        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, geçen ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan 55 yaşındaki Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:47
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        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
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        Antalya'da olay, Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı.

        BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre Diş Hekimi Mustafa Kalaycı (55), 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı.

        KARISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

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