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        Haberler Magazin Yeşilçam'ın Unutulmaz Filmlerinin Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü yapımcı Arif Keskiner vefat etti

        'Kapıcılar Kralı' ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Köşeyi Dönen Adam' gibi Türk Sineması'na damga vuran pek çok filmin yapımcılığını üstlenen, "Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:38
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        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
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        "Yeşilçam'ın Ağabeyi" Arif Keskiner'e veda: Türk sineması büyük bir değerini kaybetti...

        Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner yaşamını yitirdi. 86 yaşında hayata veda eden Keskiner'in vefatını Almula Merter duyurdu.

        Almula Merter; "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Arif Keskiner, 'Kapıcılar Kralı', 'Köşeyi Dönen Adam', 'Piano Piano Bacaksız', 'Maden', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Sensiz Yaşayamam' ve 'Namus Borcu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.

        "Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan Arif Keskiner aynı zamanda Türk sinemasıyla ilgili iki kitap yazdı; 'Çiçek Gibi' (2002) ve 'Yine mi Çiçek' (2003).

        1938'de Osmaniye’de doğan Arif Keskiner, sinema sektörüne girmeden önce gazetecilik yaptı. Kurduğu Ekta Film ile yapımcılığa başlayan Keskiner, şirketinin adına daha sonra Çiçek Film olarak değiştirdi.

        Keskiner, önümüzdeki günlerde açılması beklenen bir sergi için 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın afişini imzalamıştı.

        YÖNETMEN

        Alemin Keyfi Yerinde (1975)

        Amigo Hüsnü (1975)

        Ayıkla Beni Hüsnü (1975)

        Canım De Bana (1975)

        Parayla Değil Sırayla (1975)

        Bitirim Hüsnü (1976)

        YAPIMCI

        Otobüs (1974)

        Aybiçe Kurt Kız (1976)

        Kapıcılar Kralı (1976)

        Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

        Köşeyi Dönen Adam (1978)

        Piano Piano Bacaksız (1992)

        SENARİST

        Yılanı Öldürseler (1981)

        OYUNCU

        Cilalı İbo Perili Köşkte (1963)

        Mektup (1997)

        Banka (2002)

        Arif Keskiner'in vefatı sonrasında Hülya Koçyiğit; "Türk sineması maalesef bir değerini daha kaybetti. Birbirinden iyi filmleriyle sinemamıza damgasını vuran değerli yapımcı Arif Keskiner’e Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun" dedi.

        Filiz Akın, üzüntüsünü; "Oyuncu, senarist, yazar bir çınarımızı daha kaybetmişiz" sözleriyle dile getirdi.

        Menderes Samancılar da duygularını; "Can ağabeyimiz Arif Keskiner'i kaybettik" sözleriyle ifade etti.

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        #Arif Keskiner

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