"Yeşilçam'ın Ağabeyi" Arif Keskiner'e veda: Türk sineması büyük bir değerini kaybetti...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner yaşamını yitirdi. 86 yaşında hayata veda eden Keskiner'in vefatını Almula Merter duyurdu.

Almula Merter; "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Arif Keskiner, 'Kapıcılar Kralı', 'Köşeyi Dönen Adam', 'Piano Piano Bacaksız', 'Maden', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Sensiz Yaşayamam' ve 'Namus Borcu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.

"Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan Arif Keskiner aynı zamanda Türk sinemasıyla ilgili iki kitap yazdı; 'Çiçek Gibi' (2002) ve 'Yine mi Çiçek' (2003).

1938'de Osmaniye’de doğan Arif Keskiner, sinema sektörüne girmeden önce gazetecilik yaptı. Kurduğu Ekta Film ile yapımcılığa başlayan Keskiner, şirketinin adına daha sonra Çiçek Film olarak değiştirdi.