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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren EYT’lilerde merak edilen soru - EYT’li işçinin vergi matrahı nedir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        EYT’lilerde merak edilen soru

        İş değiştirenlerin vergi matrahı önceki işyerinden bağımsız olarak sadece yeni işyerinden aldığı ücrete göre belirleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olanların bir kısmı yeni sözleşme imzalayarak aynı işyerinde çalışmaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı, yeni sözleşmeyle aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'li işçilerin vergi matrahının ne olacağı konusundaki tereddütler üzerine özelge ile konuya açıklık getirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 13.03.2024 - 07:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:18
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        EYT'li işçinin vergi matrahı
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        Ücret gelirleri, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi ilkesi gereğince kademeli olarak vergilendiriliyor. Örneğin 2024 yılında yıllık ücret gelirlerinin 110.000 TL’ye kadar kısmı yüzde 15, 110.000 – 230.000 TL arası yüzde 20, 230.000 – 580.000 TL arası yüzde 27, 580.000 – 3.000.000 TL arası yüzde 35, 3.000.000 TL üzeri ise yüzde 40 oranında vergiye tabidir.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İş Kanunu’na tabi olarak bir işverene hizmet akdi ile bağlı çalışanların vergileri, çalıştıkları işyerince kesiliyor. İş değişikliği olduğunda işçinin önceki işyerinde ne kadar kazanç elde ettiğine bakılmaksızın vergi matrahı yeni işyerinde elde edilen ücret üzerinden belirleniyor. Aynı işverenin bir şirketinden diğer şirketine geçiş olsa bile bu sistem uygulanıyor.

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        Birden sonraki işverenden elde edilen kazanç toplamı ikinci vergi dilimini aşarsa (2023 yılı için 150.000 TL, 2024 yılı için 230.000 TL) ertesi yıl beyanname dolduruluyor ve bu kez tüm işverenlerden elde edilen kazançlar üzerinden yeni vergi hesaplanıyor. Yeni hesaplanan vergi birden fazla işverenden alınan ücretlerden kesilen vergiden fazla ise aradaki farkın maliyeye ödenmesi gerekiyor.

        EYT’Lİ İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER TEREDDÜTTE KALDI

        Emekli olan işçilerin bir kısmı aynı işyerinde çalışmaya devam edebiliyor. Geçen yıl yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olan işçilerin de önemli bir kısmı aynı işyerinde çalışmaya devam ediyor.

        EYT’li işçisini emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalıştırmaya devam eden bazı işverenler, emekli işçinin vergi matrahının ne olacağı hususunda tereddütte kaldılar. Van’da bir meslek odası, aynı işyerinde çalışmaya devam eden emekli işçinin vergi matrahının emekli olmadan önceki kazançlarıyla birlikte kümülatif tutar üzerinden mi yoksa sadece emekli olduktan sonra aldığı ücret üzerinden mi belirleneceği hususuna açıklık getirilmesi için Defterdarlığa başvurdu.

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        KÜMÜLATİF KAZANÇLAR DİKKATE ALINACAK

        Defterdarlık konuya özelge ile açıklık getirdi. Özelgede, aynı yıl içinde tek işverenden elde edilen ücretlerin, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilmesi gerektiği belirtildi.

        Buna göre, işçinin EYT kapsamında emekli olduktan sonraki ücretlerinden kesilecek vergi, emekli olmadan önceki ücretleri dikkate alınarak belirlenecek. Örneğin, geçen yıl mart ayına kadar aylık brüt 30.000 TL ücret alan işçinin emekli olmadan önceki kümülatif vergi matrahı (yüzde 15 oranındaki sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutar) 76.500 TL’dir. Emekli olduktan sonra da aynı ücretle çalışmaya devam ettiğinde nisan ayında kümülatif vergi matrahı 76.500 TL + 27.750 TL = 104.250 TL oldu ve yüzde 20 oranında vergi uygulandı.

        Örneğimizdeki işçi aynı işyerinde değil de başka bir işyerinde yine brüt 30.000 TL ücretle çalışmış olsaydı bu kez nisan, mayıs ayındaki ücretlerinin tamamı ile haziran ayındaki ücretinin tamamına yakın kısmı yüzde 20 değil yüzde 15 oranında vergiye tabi olacaktı.

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