Bir sosyal medya hesabında gündem olan bu haber paylaşılmış ve ünlü oyuncu Özge Özder, kayıtsız kalamayıp şu yorumda bulundu;

"SEVİLMENİN KIYMETİNİ EN İYİ BİLENLERDENDİR"

Özge Özder; "Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağabeyimiz."