Özge Özder'den Şener Şen'e destek
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiyle gerginlik yaşayan Şener Şen'e destek geldi
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Ünlülerin cenazesine katılan meslektaşlarıyla fotoğraf çektirmek isteyenler, her defasında tepki görse de bu hoş olmayan durum hiç değişmiyor.
Hayatını kaybeden meslektaşına son görevini yerine getirip, ailesine baş sağlığı dilemek için camiye giden ünlüler, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tacizine maruz kalıyor. Kabul etmeyince de cenaze sonrasında, kimi kişiler tarafından sosyal medya lincine uğruyor.
Bunun son örneğini Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde Şener Şen yaşadı. Birinin fotoğraf çektirme isteğini, "Bir gidin ya" diyerek kabul etmeyen Şen, sosyal medyada kimi kişilerce linç edildi. Özge Özder, bu duruma tepki gösterdi .
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Bir sosyal medya hesabında gündem olan bu haber paylaşılmış ve ünlü oyuncu Özge Özder, kayıtsız kalamayıp şu yorumda bulundu;
"SEVİLMENİN KIYMETİNİ EN İYİ BİLENLERDENDİR"
Özge Özder; "Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağabeyimiz."
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CENAZELERDEKİ UTANDIRAN AN: FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI
Şener Şen'in, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde 'fotoğraf' gerginliği yaşaması, geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin cenaze törenlerinde diğer utandıran anları akıllara getirdi.
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2022'de eski eşi Civan Canova'nın cenazesine katılan Açelya Akkoyun'un, cenaze töreni sırasında kendisiyle fotoğraf çekmeye çalışan kadınla görüntüleri dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu; "Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi" diyerek müsaade istemişti. Kadının fotoğraf çektirme arzusu cenaze törenindekiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
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2017'de hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenazesinde de benzer görüntüler yaşanmıştı. Cenaze töreni sırasında bazı kişiler, tabut önünde adeta fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Fotoğraflar: Depo, Instagram