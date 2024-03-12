IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı

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İsveçli mobilya devi IKEA, nakliye ile hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle küresel çapta fiyat indirimine gidiyor.

Şirket, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

IKEA mağazalarının en büyük sahibi olan Inkga Group'un Perakende Sorumlusu Tolga Öncü CNBC’ye yaptığı açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bunu yapıyoruz. Artık IKEA gibi şirketlerin kârlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapma zamanı geldi" derken buna neden olarak da 'birçok insanın artık daha ince cüzdanlara' sahip olmasını gösterdi.

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Öncü'ye göre, Avrupa’da Eylül ayında başlayan fiyat indirimleri hem müşteri sayısında hem de perakendecinin sattığı ürünlerde artışa neden oldu.

Reuters'a göre Ingka Group, Eylül - Kasım ayları arasında faaliyet gösterdiği pazarlarda fiyat indirimlerine 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı.

Ingka Group Ocak ayında yaptığı açıklamada, dünya genelinde her beş saniyede bir satıldığı tahmin edilen kitaplık modeli BILLY'nin fiyatının, fiyatlarını düşürmek yapılan yatırımlardan bu yana yüzde 20 düştüğünü belirtmişti. Bunun 1500'den fazla modelin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.