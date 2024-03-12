Can Uzun transfer için yola çıktı! Bonservis bedeli...
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun'un yeni adresi belli oluyor! Alman Bild'in haberine göre; 18 yaşındaki golcü imzayı atmak üzere yola çıktı. Öte yandan Can Uzun için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu
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Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla fırtına gibi esen Can Uzun'un yeni adresi belli oluyor.
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Alman Bild'in haberine göre; 18 yaşındaki golcü Eintracht Frankfurt'a imzayı atmak üzere yola çıktı.
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Pazartesi günü sağlık kontrolünde geçtiği belirtilen Can Uzun'un önümüzdeki sezonu Eintracht Frankfurt forması giyeceği öğrenildi.
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Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun için ödenecek bonservis bedelinin ise 10 milyon Euro olduğu belirtildi.
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Bu sezon Nürnberg formasıyla 22 maça çıkan Can Uzun, 13 gol ve 1 asist kaydetti.
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CAN UZUN KİMDİR?
Yazın Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Türkiye A Milli Takımını tercih ettiğini açıklayan Can Uzun'un kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
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Can Uzun kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Can Uzun hangi mevkide oynuyor? gibi sorularının cevabı burada. İşte tüm detaylar...
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Tercihini Türkiye A Milli Takımı'ndan yana kullandığını açıklayan Can Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da doğdu. 18 yaşındaki on numara pozisyonunda görev yapan Can Uzun, futbola Ingolstadt takımının altyapısında başladı.
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Burada gösterdiği performanstan sonra Nürnberg takımının altyapısına katılan Uzun, Nürnberg altyapısının U17 ve U19 takımlarında başarılı bir grafik çizerek 2023 yazında A takıma katılmaya hak kazandı.
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Asıl mevkisi on numara pozisyonu olan Can Uzun, forvet pozisyonunda da oynayabiliyor.
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A Milli Takımımızı tercih eden 18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla çıktığı 23 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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KULÜBÜNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Nürnberg'in sportif direktörü Dieter Hecking, geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcuları Can Uzun hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
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Sport 1'e konuşan Hecking, "Elbette Can'ı Nürnberg'te tutmak isteriz ancak maalesef ki futbolda işler farklı ilerliyor. Onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin etmeniz zor değil." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu yorumları yapıldı.
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Altyapısından yetiştiği Nürnberg'in A Takım forması ile toplamda 27 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.