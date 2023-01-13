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Haberler Teknoloji

Apple CEO'su kendi maaşının %40'tan fazla düşürülmesini talep etti

Apple CEO’su Tim Cook maaşının, yüzde 40'tan fazla azaltarak 2023'te 49 milyon dolara düşürülmesini talep etti.

Giriş: 13.01.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Apple CEO'su kendi maaşının %40'tan fazla düşürülmesini talep etti
HABERTURK.COM

Teknoloji dünyasının zirvesindeki 5 şirketten bir tanesi olan Apple'da maaş indirimi talebi geldi. Ancak bu talep akıllara ilk gelen şekilde değil. Çalışanların maaşlarının düşürülmesi değil CEO'nun kendi maaşını düşürmesi ile ilgili bir talep gündemde...

Apple CEO’su Tim Cook kendi maaşının, yüzde 40'tan fazla azaltarak 2023'te 49 milyon dolara düşürülmesini talep etti.

2022'DE 99,4 MİLYON DOLARDI


Değişikliklerin bir parçası olarak, Cook'a verilen ve Apple'ın performansına bağlı olan hisse senedi birimlerinin yüzdesi, 2023'te yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarılması gelecek yıllarda şirketin yaptığı düzenleme başvurusunda yer alıyor.

2022 yılında Cook'un şirkete toplam maliyeti ise 100 milyon dolara yakın oldu. Geçtiğimiz yıl CEO, 3 milyon dolarlık taban maaş, yaklaşık 83 milyon dolarlık hisse senedi ve bir ikramiye dahil olmak üzere 99,4 milyon dolar toplam ücret aldı.

ABD'li üretici, Cook'un son maaşının "Dengeli hissedar geri bildirimlerine, Apple'ın olağanüstü performansına ve Bay Cook'un tavsiyesine" dayandığını belirtti.

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