Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.275,50 %-2,13
        DOLAR 37,9700 %-0,01
        EURO 41,6751 %0,16
        GRAM ALTIN 3.766,02 %0,02
        FAİZ 47,37 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 37,64 %-0,68
        BITCOIN 82.633,00 %-0,65
        GBP/TRY 48,6741 %-0,06
        EUR/USD 1,0947 %-0,02
        BRENT 65,48 %4,23
        ÇEYREK ALTIN 6.157,44 %0,02
        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple 1 gün aranın ardından tahtını geri aldı - Teknoloji Haberleri

        Apple 1 gün aranın ardından tahtını geri aldı

        Salı günü 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını Microsoft'a kaptıran Apple çarşamba günü yüzde 15.33 değerlenerek yeniden zirveye oturdu. Apple'ın piyasa değeri 27 yılın en sert günlük yükselişi sayesinde 2 trilyon 987 milyar dolara çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 23:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple tahtını geri aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek gümrük vergilerini 90 gün ertelemesiyle ABD borsalarında tarihi bir gün yaşandı. Teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 12.16 ile Ocak 2001'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetti.

        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Haberi Görüntüle

        Günün en dikkat çeken yükselişlerinden birisini ise tarifelerden en çok etkilenen şirketlerin başında gelen Apple yaşadı. Apple hisselerindeki günlük artış yüzde 15.33 oldu. Böylece ABD'li teknoloji devinin hisseleri Ocak 1998'den bu yana en hızlı günlük yükselişini yaşadı.

        Bu yükselişle beraber Apple bir gün önce Microsoft'a kaptırdığı 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını hızlıca geri aldı.

        Microsoft hisseleri günlük yüzde 10.13 yükselmesine rağmen firmanın piyasa değeri 2 trilyon 902 milyar dolarla Apple'ın 2 trilyon 987 milyar dolarlık değerinin altında kaldı.

        Dünyanın halka açık en değerli şirketleri (9 Nisan 2025):

        Sıra Firma Piyasa değeri (milyar $) Günlük değişim (%)
        1 Apple 2987 +15,33
        2 Microsoft 2902 +10,13
        3 Nvidia 2789 +18,72
        4 Amazon 2025 +11,98
        5 Alphabet (Google) 1949 +9,88
        6 Saudi Aramco 1634 -0,20
        7 Meta 1484 +14,76
        8 Berkshire Hathaway 1124 +5,84
        9 Tesla 875 +22,69
        10 Broadcom 871 18,66

        Bu iki firmayı 2 trilyon 789 milyar dolarlık piyasa değeriyle Nvidia takip ediyor. Nvidia hisseleri de çarşamba günü yüzde 18.72 ile günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisine imza attı.

        Bu son tarihi yükselişe rağmen Apple henüz 2025'teki kayıplarını telafi edebilmiş değil. Firmanın hisseleri yıl genelinde şu ana kadar yüzde 18.45 geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Habertürk Anasayfa