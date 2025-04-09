Apple 1 gün aranın ardından tahtını geri aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek gümrük vergilerini 90 gün ertelemesiyle ABD borsalarında tarihi bir gün yaşandı. Teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 12.16 ile Ocak 2001'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetti.

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Günün en dikkat çeken yükselişlerinden birisini ise tarifelerden en çok etkilenen şirketlerin başında gelen Apple yaşadı. Apple hisselerindeki günlük artış yüzde 15.33 oldu. Böylece ABD'li teknoloji devinin hisseleri Ocak 1998'den bu yana en hızlı günlük yükselişini yaşadı.

Bu yükselişle beraber Apple bir gün önce Microsoft'a kaptırdığı 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını hızlıca geri aldı.

Microsoft hisseleri günlük yüzde 10.13 yükselmesine rağmen firmanın piyasa değeri 2 trilyon 902 milyar dolarla Apple'ın 2 trilyon 987 milyar dolarlık değerinin altında kaldı.

Dünyanın halka açık en değerli şirketleri (9 Nisan 2025):

Sıra Firma Piyasa değeri (milyar $) Günlük değişim (%) 1 Apple 2987 +15,33 2 Microsoft 2902 +10,13 3 Nvidia 2789 +18,72 4 Amazon 2025 +11,98 5 Alphabet (Google) 1949 +9,88 6 Saudi Aramco 1634 -0,20 7 Meta 1484 +14,76 8 Berkshire Hathaway 1124 +5,84 9 Tesla 875 +22,69 10 Broadcom 871 18,66

Bu iki firmayı 2 trilyon 789 milyar dolarlık piyasa değeriyle Nvidia takip ediyor. Nvidia hisseleri de çarşamba günü yüzde 18.72 ile günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisine imza attı.

Bu son tarihi yükselişe rağmen Apple henüz 2025'teki kayıplarını telafi edebilmiş değil. Firmanın hisseleri yıl genelinde şu ana kadar yüzde 18.45 geriledi.