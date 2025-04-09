ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün boyunca standart olarak yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklaması ABD borsalarında adeta bir bayrama yol açtı.

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Açılışta yüzde 0.5-1 aralığında gerileyen endeksler Trump'ın açıklaması sonrası çok sert yükseldi.

S&P 500'deki yükseliş yüzde 9.52'yi bulurken, Dow Jones 7.87, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 12.16'lık çıkışlara imza attı.

Böylece S&P 500 önceki 4 işlem günündeki kayıplarının büyük kısmını telafi etmiş oldu:

APPLE VE TESLA'DA SERT YÜKSELİŞLER

ABD boralarında en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise 'tarife sürecinde' en çok kayıp yaşayan Apple oldu. Apple hisselerindeki günlük yükseliş yüzde 15.33 oldu.

Bu süreçte en çok değer kaybeden bir diğer şirket ise Elon Musk'ın Tesla'sıydı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisinde günlük yükseliş Trump'ın açıklaması sonrası yüzde 22.69'u buldu.

Tesla hisselerinde sert çıkış:

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Trump '90 günlük ara' açıklamasından yaklaşık 4 saat önce sosyal medya hesabından bir nevi yatırım tavsiyesinde bulunmuştu.

TRUMP ÖNCE 'ALIM İÇİN HARİKA BİR ZAMAN' DEDİ Söz konusu paylaşımında "Sakin olun" ifadelerine yer veren Trump, her şeyin yoluna gireceğini ve ABD'nin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağını kaydetti. Trump, "Satın almak için harika bir zaman" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım esnasında ABD borsaları eksideydi. Yani Trump'ın tavsiyesine uyup hisse satın alanlar gerçekten de şu ana kadar hızlı bir kazanç elde etmiş oldu. TARTIŞMALARA YOL AÇTI Piyasalarda yaşanan büyük coşku öncesinde Trump'ın satın alma tavsiyesi vermesi tartışmalara yol açtı. Yatırımcılar olumlu haberler resmen açıklanmadan önce verilen bu tavsiyenin manipülasyon olarak değerlendirilebileceğini iddia etti. Apple tahtını geri aldı Haberi Görüntüle "BİRİLERİ BİLİYOR MUYDU?" Finansal bültenleri küresel çapta okunan ve X'te 856 bini aşkın takipçisi bulunan The Kobeissi Letter '90 gün ara' açıklaması öncesindeki bir harekete dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu: "Bu olağan dışı bir durum: ABD doğu saatiyle 13:02'de, S&P 500 herhangi önemli bir haber olmadan 4 dakika içinde neredeyse yüzde 1 yükseldi. 13:10 itibarıyla, bu yüzde 1’lik yükselişin büyük bölümü silinmişti.

Tam olarak 8 dakika sonra, saat 13:18’de Başkan Trump 90 günlük gümrük vergisi (tarife) ertelemesini açıkladı. Birileri biliyor muydu?" This is unusual:



At 1:02 PM ET, the S&P 500 surged nearly +1% in 4 minutes without any major news.



By 1:10 PM ET, the +1% rally was largely erased.



Then, exactly 8 minutes later at 1:18 PM ET, President Trump announced the 90-day tariff pause.



Did someone know? pic.twitter.com/7zcXvVZZLm — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2025