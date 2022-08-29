AÖF ikinci üniversite kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt ücretleri - 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt sürecinin detayları belli olmaya başladı.

Öte yandan sınavsız ikinci üniversite kayıt süreci de devam ediyor. İkinci üniversite başvuru süreci 17 Ekim 2022'de sona erecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği ücretler resmi internet sitesinde belli oldu. İşte tutarlar:

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ