Antik Roma'da kadınların rolü neydi?

Pek çok kültürde olduğu gibi, antik Roma'da da kadının değeri neredeyse yalnızca babaları ve kocalarıyla ilişkili olarak tanımlanıyordu; çoğunluk ergenlik çağında evlendirildi. Hiçbir Romalı kadın oy kullanamaz, siyasi veya askeri meselelerde doğrudan rol oynayamaz veya cumhuriyetin ve daha sonra imparatorluğun nasıl yönetileceği konusunda resmi bir rol oynayamazdı. Yine de, genellikle en yüksek zenginliğe, eğitime ve aile statüsüne sahip olan kadınların, kendileri için yeni güç ve haklar talep etmenin yollarını bulduklarına dair ümit verici işaretler görebiliyoruz. Bazen bunu hayatlarındaki erkekleri etkileyerek, bazen toplumda dini bir rol üstlenerek ve daha nadiren de bir dereceye kadar hukuki ve ekonomik bağımsızlık elde ederek yaptılar.