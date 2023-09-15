Tarihin en acımasız diktatörleri! Milyonlarca insanın ölümüne neden oldular
Bir adamın kahramanının başka bir adamın tiranı olduğu söylenir. Korku hükümdarlıkları insanlık için korkunç sonuçlara yol açan tarihin en kötü diktatörlerini incelediğimizde bu durum özellikle doğru gibi görünüyor. Bu zorbalar, dünyanın üzerine hayal bile edilemeyecek bir terör saldı ve bugün hâlâ aklımızı kurcalayan yaralar bıraktı. Dünyanın dört bir yanından bu despotlar, iktidarı ele geçirmek ve ona tutunmak için hiçbir şeyden çekinmediler; iktidarlarını ellerinde tutmak için savaş, kıtlık, siyasi çalkantılar ve insanlık dışı soykırımlar gibi vahşi taktiklere başvurdular. İşte milyonlarca insanın n ölümüne neden olan tarihin en acımasız diktatörleri…
- 1
Korkunç İvan (60.000'e kadar ölüm)
1547'de Korkunç İvan, Rusya'nın ilk Çarı oldu ve 1598'deki ölümüne kadar iktidarda kaldı. Onun saltanatı, algılanan düşmanlara karşı acımasız taktiklerle damgasını vurdu ve neredeyse her gün işkence ve cinayetler meydana geldi. Rahipleri öldürme, kiliselere baskın yapma ve hükümet yetkililerini diri diri yakma emirlerini yerine getiren "Opriçnina" adında gizli bir polis gücü kurdu. Ivan, düşmanlarına işkence etmekten sadistçe zevk alıyordu ve onları kazıkta yakıyor ya da canlı canlı kaynatıyordu. En kötü şöhretli eylemlerinden biri, binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Novgorod'un yıkılmasıydı. Aslında Korkunç İvan'ın hükümdarlığı sırasında 60.000'den fazla cinayetten sorumlu olduğuna inanılıyor.
- 2
Kazıklı Voyvoda (100.000'e kadar ölüm)
Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen III. Vlad, bugün Romanya olarak bilinen bölgeyi yöneten korkunç bir savaş ağasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yaptığı zalimce eylemler ona Bram Stoker'ın Drakula'sına ilham veren kötü şöhretli takma adı kazandırdı. Vlad'ın tercih ettiği infaz yöntemi olan kazığa oturtma, kurbanların cinsel organlarından ağızlarına kadar bir sopayla delinmesi ve onları yavaş ve dayanılmaz bir ölüme maruz bırakmasıydı. Rahatsız edici kayıtlar, kazığa oturtulmuş cesetler ve sivri uçlardan oluşan tüyler ürpertici bir ormanın ortasında yemek yediğini anlatıyor. Düşmanlarının derisinin yüzülmesi, kaynatılması, başlarının kesilmesi, kör edilmesi, boğulması, asılması, yakılması, kızartılması, hacklenmesi, çivilenmesi ve diri diri gömülmesi gibi korkunç eylemlerin emrini verirken, 20.000 civarında Osmanlı'yı kazığa astığı tahmin ediliyor.
- 3
Francisco Solano Lopez (300.000'e kadar ölüm)
1860'larda Paraguay Devlet Başkanı Francisco Solano Lopez, Brezilya ve Arjantin'i çileden çıkaran süreçte Uruguay'ın iç savaşına müdahale etme riskini aldı. Lopez, daha fazla barış önerisini meydan okurcasına reddetti ve bu da geniş çaplı yıkıcı bir işgale yol açtı.
Lopez'in çocuk askerleri askere almak, çok sayıda milletvekilini (kendi kardeşi dahil) idam etmek gibi umutsuz önlemlere başvurması ve önemli toprak kayıplarına uğraması nedeniyle, ortaya çıkan savaş birçok yönden yıkıcıydı. Arjantin ordusu Paraguay'ı sekiz uzun yıl boyunca işgal etti. Lopez 1870'te vefat ettiğinde ve savaş nihayet sona erdiğinde Paraguay'ın nüfusu 525.000'den 221.000'e düşmüştü. Geriye 15 yaşın üzerinde hayatta kalan yalnızca 29.000 erkek kalıyor.
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- 4
Idi Amin (500.000'e kadar ölüm)
İdi Amin, askeri darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra sekiz yıl boyunca Uganda'yı acımasız bir vahşetle yönetti ve tahminen 500.000 kişinin ölümüne yol açtı. Amin'in hükümdarlığı, 4000 engelli bireyin Nil'e atılması ve timsahlar tarafından parçalanması emrini vermek gibi şok edici eylemler de dahil olmak üzere, hayal bile edilemeyecek bir zulümle damgasını vurdu. İnsan etinin tadının leoparınkinden daha tuzlu olduğunu söyleyerek yamyamlığı bile itiraf etti. Amin, idamlar, işkenceler ve haksız tutuklamalar yoluyla çok sayıda siyasi yetkiliyi ortadan kaldırdı ve etnik azınlıkları hedef alarak kendi halkını sürgüne, hapse ve anlamsız işkenceye maruz bıraktı.
- 5
Caligula (Yüzbinlerce ölüm)
İmparator Caligula'nın Masalları efsanelere konu olmuştur. Roma'nın yeni, genç İmparatoru için yüksek beklentilerine rağmen Caligula, imparatorluk içindeki önceki tüm vahşet düzeylerini aşarak, hızla sert ve diktatörce bir canavara dönüştü. Kendisini sadece bir tanrıya benzetmekle kalmadı, aynı zamanda Roma Gladyatör oyunlarını da canavarca zulüm gösterilerine dönüştürdü. Suçluları ve köleleri (ve hatta bir zamanlar kalabalığın bir bölümünü) arenadaki yırtıcılara kurban ederek kitleleri eğlendiriyordu. Zalim saldırısını durdurmak için çılgınca bir girişimde bulunan gizli bir komplo, MS 41'deki bir spor karşılaşmasından sonra onu 30'dan fazla kez bıçaklayan bir grup Praetorian Muhafızın saldırısına yol açtı.
- 6
Josip Broz Tito (1,1 milyona kadar ölüm)
1943'ten 1980'e kadar Yugoslavya'nın lideri olan Josip Broz Tito , faşizme karşı çıkması ve istikrarı sağlaması nedeniyle bazıları tarafından saygı görüyor. Ancak rejimi korkunç insan hakları ihlallerine yol açtı. Milliyetçi duygular sansür ve şiddetle bastırıldı. Tito, hapis, işkence ve infaz yoluyla her türlü siyasi muhalefeti bastırdı. Çalışma kamplarına gönderilen mahkûmlar inanılmaz derecede zorlu koşullara katlanmak zorunda kaldılar ve bu acılar çoğu zaman cezalarının sona ermesinden çok önce ölmelerine neden oluyordu. Tito'nun rejimi, diğerlerinin yanı sıra, Hırvat Baharı hareketine yönelik baskılar da dahil olmak üzere kitlesel yargılamalar ve tasfiyeler gerçekleştirdi; bu da neredeyse tüm destekçilerinin hapsedilmesi ve ölümüyle sonuçlandı.
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- 7
Théoneste Bagosora (1,1 milyona kadar ölüm)
Théoneste Bagosora, tek başına lider olmasa da 1994 Ruanda soykırımına karışmasıyla ün kazandı. Ancak Bagosora katliamların organize edilmesinde ve gerçekleştirilmesinde etkili oldu. Tutsi nüfusuna karşı şiddeti körüklemek için etnik bölünmelerden yararlandı, ordu üzerinde kontrol sağladı ve Tutsileri sistematik bir şekilde öldürmek için aşırılık yanlısı Hutu milisleriyle işbirliği yaptı. Bagosora ayrıca Başbakan ve BM barış güçleri de dahil olmak üzere siyasi şahsiyetlere yönelik suikastlara da karışmıştı. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Théoneste Bagosora'yı 2008 yılında insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
- 8
Sukarno (1,5 milyona kadar ölüm)
Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı olan Sukarno, 1945-1967 yılları arasındaki başkanlığı sırasında ülkenin bağımsızlık mücadelesine önemli katkılarda bulundu. Ancak görev süresi siyasi gözdağı, yaygın insan hakları ihlalleri ve ekonomik kötü yönetim nedeniyle gölgelendi. Muhalefet figürleri ezildi, ayrılıkçı hareketler acımasızca bastırıldı ve komünist olduğundan şüphelenilenlere yönelik acımasız baskıları binlerce insanın hayatına mal oldu. Sukarno ayrıca sivil özgürlüklere ciddi sınırlamalar getirdi, medyayı kontrol etti ve muhalif görüşleri ifade etmeye cesaret edenleri cezalandırdı.
- 9
Mengistu Haile Mariam (1,5 milyona kadar ölüm)
Etiyopya, 1974'ten 1991'e kadar Mengistu Haile Mariam'ın liderliği altındaydı. Her ne kadar selefi Haile Selassie'ye suikast düzenleyerek iktidarı ele geçirdiğine dair şüpheler olsa da Mengistu bu iddiaları sürekli olarak yalanladı. Feci sonuçlara yol açan acımasız bir bastırma kampanyası olan Etiyopya Kızıl Terörünü denetlemekle ünlendi . Binlerce insan öldü ve cesetleri sıklıkla sokaklarda bırakılarak sırtlanlara ve diğer vahşi hayvanlara yem oldu. Şiddetin büyük bir kısmı “Kebeles” olarak bilinen yerel topluluk izleme örgütleri tarafından gerçekleştirildi. Bu Kebeller sadece masum canları almakla kalmadı, aynı zamanda kurbanların ailelerinden cenazelerinin iadesi karşılığında para talep etti. Bu kampanya, Afrika tarihindeki en korkunç toplu katliamlardan biri olarak duruyor.
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- 10
Kim Il Sung (1,6 milyona kadar ölüm)
Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong-Il'in babası Kim Il Sung, hükümetin karar alma üzerinde tam kontrole sahip olduğu bir komuta ekonomisini savundu. En iyi çabalarına rağmen halkın sevgisini ve desteğini kazanmada zorluklarla karşılaştı ve bu da iktidarın zayıf bir şekilde tutulmasına yol açtı. Kim Il Sung, bu tür liderlerde sıklıkla görülen bir modeli izleyerek ABD'yi halk arasında hastalık yaymakla suçlamaya başvurdu. Stalin gibi o da korku aşılamak ve kendi hakikat versiyonuna olan inancı beslemek için geniş çaplı tasfiyeler gerçekleştirdi. Ancak bu tasfiyeler sırasında Stalin'in aksine herhangi bir yargılama yapılmadı.
- 11
Saddam Hüseyin (2 milyona kadar ölüm)
Saddam Hüseyin, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ın beşinci cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Irak diktatörü, ağır insan hakları ihlalleri, baskıcı rejimi ve insan hayatını tamamen hiçe saymasıyla tanınan acımasız bir tirandı. Saddam özellikle Irak'ta yaşayan Şii ve Kürt halkına karşı acımasız davrandı ve onların gücünü sınırlamak için çeşitli tasfiyeler başlattı. Sadakatsizliğinden şüphelenilen kişilerin keyfi tutuklanması, işkence, aşırı şiddet ve ara sıra infaz edilmesi günlük yaşamın bir parçasıydı. Başkan olarak yaptığı en vahşi eylemlerden biri, Kuzeydoğu Irak'taki Kürtlere karşı kimyasal silah kullanmak ve çok sayıda insanın yaralanmasına ve ölmesine neden olmaktı.
Saddam'ın zulmünün boyutunu anlamak hala zor ancak gerçek rakamın resmi rakamların çok üzerinde olduğuna inanılıyor.
- 12
Ranavalona I (2,5 milyona kadar ölüm)
Zalim Ranavalona olarak bilinen Ranavalona I , 1828'den 1861'e kadar Madagaskar'ı yönetti. Onun rejimine yaygın şiddet ve insani acılar damgasını vurdu. Hristiyanlığı bir tehdit olarak gördüğü için Hristiyanlar, misyonerler ve Madagaskarlı din değiştirenler zulüm, işkence ve infazla karşı karşıya kaldı. Onun "fanompoana" politikası kapsamında zorunlu çalıştırma sayısız ölüme ve sefalete yol açtı. Her türlü muhalefet hapis, işkence ve infaz yoluyla vahşice bastırıldı, korku ortamı yaratıldı ve muhalifler susturuldu. Onun saltanatı bugüne kadar Madagaskar tarihinde karanlık bir sayfa olarak kaldı.
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- 13
Ömer El Beşir (3 milyona kadar ölüm)
Ömer El BeşirSudan'daki başkanlığı (1989-2019), hükümet ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yaygın insan hakları ihlalleri ve zulümlerle karakterize edildi. Şimdi kötü bir şöhrete sahip olan Darfur Soykırımı sırasında, etnik azınlık grupları Sudan hükümeti ve Janjaweed milisleri tarafından acımasızca hedef alındı; bu da toplu katliamlara, tecavüze, işkenceye ve zorla yerinden edilmeye yol açtı. Beşir'in liderliğindeki hükümet aynı zamanda Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki sivilleri de hedef alarak sivil bölgelere ayrım gözetmeyen bombalamalar ve saldırılar düzenledi. Onun yönetimi boyunca, baskı, keyfi tutuklamalar, işkence, sansür ve insan hakları savunucularına, gazetecilere ve aktivistlere yönelik zulme ilişkin yaygın raporlar vardı. Beşir şu anda hapiste ve cinayet, imha, işkence dahil olmak üzere savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklanma suçlamasıyla karşı karşıya.
- 14
Yakubu Gowon (3 milyona kadar ölüm)
Yakubu Gowon'un 1966'dan 1975'e kadar Nijerya'nın askeri diktatörü olarak görev yaptığı süre , siyasi kargaşa ve yıkıcı bir iç savaşla doluydu. Gowon, darbeyle iktidara geldikten sonra bölünmüş ülkesini birleştirmek için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki artan gerilimler Nijerya İç Savaşı'nı tetikledi. Gowon'un liderliğinde Biafra eyaletine yönelik abluka ve askeri harekat ciddi bir insani krizle sonuçlandı. Çatışma, savaş, kıtlık ve hastalıktan muzdarip, çoğunluğu masum sivillerden oluşan tahminen bir ila üç milyon insanın hayatına mal oldu. Gowon rejimi aynı zamanda Nijerya halkının zaten büyük olan acılarını daha da kötüleştiren yolsuzluk ve ekonomik kötü yönetim iddialarıyla da karşı karşıya kaldı.
- 15
Pol Pot (4 milyona kadar ölüm)
Pol Pot , daha çok "Ölüm Tarlaları" olarak bilinen Kamboçya Soykırımını düzenledi. Dört yıl boyunca Kızıl Kmer güçlerine, kendi rejimine karşı çıkan "baş belası olanları" idam etme emrini verdi. Toplu katliamlar, zorla çalıştırma, işkence, çocuk askerlerin zorunlu askere alınması ve kasıtlı açlığa maruz bırakma yoluyla Pol Pot ve rejiminin, o dönemde Kamboçya'nın nüfusunun dörtte birini oluşturan 4 milyona kadar insanı öldürdüğüne inanılıyor. Kurbanların çoğu Müslümanlar, Çinli-Kamboçyalılar ve Vietnamlı-Kamboçyalılardı. Uzmanlar, 1978'de Vietnam kuvvetlerinin işgali olmasaydı bu vahşetin 1980'lerde de devam edeceğine inanıyor.
2009 yılı itibarıyla toplam 23.745 toplu mezarın keşfedilmiş olması şaşırtıcıdır; bu, işlenen vahşetin boyutunun acı bir kanıtıdır.
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- 16
Attila Hun (milyonlarca ölüm)
Tarihin en zorlu liderlerinden biri olan Hun Attila , şiddetli askeri cesareti ve yıkıcı fetihleriyle tanınıyordu. Attila'nın iktidara gelmesinin öz kardeşini öldürmesiyle gerçekleştiği de bilinen bir gerçektir. Hun ordusu çok büyüktü ve yaklaşık yarım milyon kişiden oluşuyordu. Romalılar tarafından sıklıkla "Tanrı'nın Kırbacı" olarak anılıyordu. Savaşlar sırasında Attila, arkasında hiçbir şey bırakmayan ve tüm yerleşim yerlerini harabeye çeviren acımasız bir "kavurucu toprak politikası" uyguladı. Efsaneye göre atının ayak bastığı yerde tek bir çimen bile bitmemiş. Attila ve Hunların etkisi çok büyüktü; Sebep oldukları ölümlerin kesin sayısı tarihsel kısıtlamalar nedeniyle belirsizliğini korusa da, bu sayının milyonları bulduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.
- 17
Hideki Tojo (14 milyona kadar ölüm)
Japon İmparatorluk Ordusu'nun önde gelen isimlerinden Hideki Tojo , Başbakan olarak önemli bir güce sahipti ve Japon hükümeti içinde çeşitli etkili görevlerde bulundu. Eğitimde militarist ve milliyetçi beyin yıkamayı savundu, bu da toplumsal bölünmelere yol açtı. Tojo ayrıca karışık kanlı Japon aileleri hedef alan öjeni politikalarını da destekleyerek ayrımcı uygulamalara katkıda bulundu. Başlangıçta Nazi rejimiyle aynı çizgide olmasına rağmen, Japonya'nın kaderinin azalması ve ardından halkın gözünden çekilmesi nedeniyle yıkıcı yenilgilere uğradı. 1946'da Tojo savaş suçlarından yargılandı ve saldırgan savaşlar yürütmek, uluslararası hukuku ihlal etmek ve Savaş Esirlerini insanlık dışı muameleye maruz bırakmaktan suçlu bulundu.
- 18
Belçika Kralı II. Leopold (15 milyona kadar ölüm)
Leopold II, eylemleri ağır “insanlığa karşı suçlar” teşkil eden son derece zalim bir hükümdardı. Kongo'nun sömürgeci kontrolünü ele geçirdikten sonra, büyük miktarda fildişi ve kauçuğun da dahil olduğu bölgenin bol doğal kaynaklarına erişmek için Kongo halkını acımasızca sömürdü. Leopold kontrolü sürdürmek için yöneticilerine ve ordu görevlilerine dayak, organ kesme, işkence ve cinayet dahil olmak üzere aşırı şiddet kullanma yetkisi verdi. Köylerin tamamının yakılmasını ve çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin ebeveynlerinin haberi olmadan öleceği çalışma kamplarında kullanılmak üzere kaçırılmasını onayladı. Şu anda II. Leopold'un saltanatının Kongo'da 15 milyona kadar insanın ölümüyle sonuçlandığı tahmin ediliyor.
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- 19
Adolf Hitler (17 milyona kadar ölüm)
Adolf Hitler, saf kötülüğü temsil eden, olağanüstü derecede acımasız ve gaddar bir diktatördü. Belirli etnik grupların, özellikle de Yahudilerin "aşağı" olduğu inancını yayarak, istenmeyen olduğunu düşündüğü kişileri Avrupa'dan yok etmek için bir dizi politika başlattı. Hitler'in komutası altındaki Nazi rejimi, milyonlarca sivilin sistematik olarak öldürülmesine girişti; sayının 17 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Kurbanlar arasında altı milyon Yahudi ve 1,5 milyon Roman vardı. Bu korkunç rakamlara ulaşmak için Hitler, toplu katliamlar, gaz odaları, ölüm kampları, ölüm yürüyüşleri ve kasıtlı açlığa maruz bırakma gibi yöntemleri kullanarak toplulukları sistematik olarak yok etti. İşlenen zulümler arasında acımasız dayaklar, aşağılamalar ve bireylerin en akıl almaz şekillerde insanlıktan çıkarılması yer alıyordu.
- 20
Timurlenk (17 milyona kadar ölüm)
1370'den 1405'e kadar hüküm süren Türk-Moğol fatihi Timurlenk, Cengiz Han'ın efsanevi figürüne derinden hayranlık duyuyordu. Orduları Orta Asya'yı harap etti ve arkalarında kelimenin tam anlamıyla yıkımdan başka bir şey bırakmadı. Tamerlane'nin askeri kampanyaları, 14. yüzyılda dünya nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan 17 milyona yakın insanın hayatına mal olan soykırımla damgasını vurdu. Tamerlane'in en korkunç uygulamalarından biri kafatası piramitlerinin inşasıydı. 1401'de Bağdat katliamından sonra askerleri, her biri 90.000 kesik baştan oluşan 120 piramit dikerek onun zulmünü ve vahşetini korkunç bir şekilde hatırlattı.
- 21
Hong Xiuquan (20 milyona kadar ölüm)
19. yüzyıl Çin'inde Hong XiuquanTaiping Göksel Krallığının lideri olarak ortaya çıktı ve 1850'den 1864'e kadar iktidardaki Qing Hanedanı'na karşı bir isyan başlattı. Kendisini İsa Mesih'in küçük kardeşi olarak ilan eden Hong, kökleri Hıristiyanlığa dayanan ütopik bir toplum kurmayı arzuladı. Ancak Taiping İsyanı yalnızca hayal edilemeyecek dehşetleri serbest bıraktı ve milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Hong'un yönetimi altında Taiping güçleri, sadakatsiz veya saf olmayan olarak algılananları temizleyerek ve infaz ederek katı bir ideoloji uyguladı. Şehirleri ele geçirdiler ve meşhur Yangzhou Katliamı gibi katliamlar gerçekleştirdiler. Ayrıca eski düzeni simgeleyen kültürel ve dini mekanları da sistematik olarak hedef aldılar. İsyan'ın ardından Çin, hem isyancıların hem de Qing Hanedanlığı'nın yaşattığı muazzam acılar nedeniyle perişan halde kaldı.
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- 22
Jozef Stalin (40 milyona kadar ölüm)
Joseph Stalin, iktidarda olduğu süre boyunca bir vahşet ve baskı saltanatını serbest bıraktı. Totaliter rejimi ve sadık kadrolardan oluşan sadık bir ağ aracılığıyla, muhalifleri, siyasi rakipleri ve Sovyet devletinin düşmanları olarak algılananları ortadan kaldırmak için amansız kampanyalar yürüttü. Bir esir kampları sistemi olan Gulag, sınır dışı edilen milyonlarca kişinin varış noktası haline gelirken, sayısız kişi de en ufak bir sadakatsizlik belirtisi nedeniyle hapsedildi, işkence gördü ve idam edildi. Stalin'in sıkı hakimiyeti, korkunun saflara nüfuz ettiği ordusuna kadar uzanıyordu.
Stalin'in politikalarına atfedilebilecek kesin ölüm sayısını tespit etmek zor olsa da, bilim adamlarının mevcut tahminleri, onun sosyal, politik, ekonomik ve askeri eylemleri nedeniyle yaklaşık 40 milyon insanın ölmüş olabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, Sovyet devleti suçlayıcı kanıtları silmek ve konuşmaya cesaret edenleri susturmak için aşırı önlemler aldığından, Stalin rejiminin yol açtığı dehşetin gerçek boyutu sonsuza kadar gizemini koruyabilir.
- 23
Cengiz Han (60 milyona kadar ölüm)
Liderlik becerilerine ve savaşçı geçmişine rağmen Cengiz Han sert ve acımasız bir liderdi; zalimliği ve vahşeti ile küresel ölçekte nam salmıştı. Özellikle Çin'deki şehirler, şehirler yerle bir edilmeden önce tüm nüfusun kasıtlı olarak aç bırakıldığı yıkıcı kuşatmalarla karşı karşıya kaldı. Cengiz Han, fethedilen topraklar üzerinde kontrolü sürdürmek için yaygın imha ve terör kullanımının gerekli olduğuna inanarak "topyekün savaş" adı verilen bir strateji altında faaliyet gösteriyordu. Cengiz Han'ın hükümdarlığı sırasında tahminen 40 ila 60 milyon insan öldü ve bu da dünya nüfusunda yüzde 11'lik bir düşüşe yol açtı. Hatta Cengiz Han'ın Asya'yı işgali o kadar çok ölüme neden oldu ki, mini bir buzul çağını tetiklemeye yetecek kadar karbondioksit atmosferden dışarı atıldı!
- 24
Mao Zedong (70 milyona kadar ölüm)
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve başkanı, meşhur Mao Zedong, dünyanın en ölümcül diktatörleri listemizde bir numaradır. Mao son derece acımasızdı ve kişisel emellerine ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Mao'nun "dönüşüm" politikaları yürürlüğe girdiğinde, Mao ve ona sadık olanlar muhalefeti acımasızca bastırdı, muhalifleri susturdu ve onları işkenceye ve infazlara maruz bıraktı. Mao ayrıca aşırı tahıl toplama politikaları uygulayarak yaygın kıtlığa yol açtı ve Çin halkını yiyeceksiz bıraktı. Milyonlarca kişi, Mao'nun feci planlaması ve insan hayatını hiçe saymasının yıkıcı bir bedeli olduğu için, aslında çalışma kampları olan “halk komünlerine” zorla yerleştirildi.
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- 25
Mao Zedong ve hükümet yetkililerinin, iktidarda olduğu süre boyunca yaklaşık 55 ila 70 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Tarihçiler, yetersiz beslenme ve kıtlığa bağlı hastalıklar da dikkate alındığında bu rakamın 80 milyona kadar çıkabileceğine inanıyor. Mao'nun siyasi muhalifleri bastırması ve masum sivillerin kitlesel infazları göz önüne alındığında, bir şey acı bir şekilde netleşiyor: Mao Zedong, insanlık tarihindeki inkar edilemez en acımasız ve acımasız diktatördü. Bu dehşet verici başarı muhtemelen önümüzdeki yıllarda da devam edecek.