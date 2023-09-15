Tarihin en acımasız diktatörleri! Milyonlarca insanın ölümüne neden oldular

Francisco Solano Lopez (300.000'e kadar ölüm)

1860'larda Paraguay Devlet Başkanı Francisco Solano Lopez, Brezilya ve Arjantin'i çileden çıkaran süreçte Uruguay'ın iç savaşına müdahale etme riskini aldı. Lopez, daha fazla barış önerisini meydan okurcasına reddetti ve bu da geniş çaplı yıkıcı bir işgale yol açtı.

Lopez'in çocuk askerleri askere almak, çok sayıda milletvekilini (kendi kardeşi dahil) idam etmek gibi umutsuz önlemlere başvurması ve önemli toprak kayıplarına uğraması nedeniyle, ortaya çıkan savaş birçok yönden yıkıcıydı. Arjantin ordusu Paraguay'ı sekiz uzun yıl boyunca işgal etti. Lopez 1870'te vefat ettiğinde ve savaş nihayet sona erdiğinde Paraguay'ın nüfusu 525.000'den 221.000'e düşmüştü. Geriye 15 yaşın üzerinde hayatta kalan yalnızca 29.000 erkek kalıyor.