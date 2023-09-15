Söylenildiği gibi sağ beyin ve sol beyin farklılıkları gerçekten var mı?

Muhtemelen sosyal medyada gezinirken baskın beyin yarıkürenizi ortaya çıkardığını iddia eden en az birkaç infografik de görmüşsünüzdür. Belki de sağ beyin düşüncesinin gizli yaratıcılığını veya sol beyin düşüncesinin tümdengelimli mantığını ortaya çıkarabileceğinizi öneren birkaç makale veya kitapla karşılaştığınız bile olmuştur.

"Sağ beyinli" ve "sol beyinli" düşünürlerin fikrinin popülaritesi göz önüne alındığında, bu fikrin beyinle ilgili birçok efsaneden sadece biri olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.