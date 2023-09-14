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        Haberler Yaşam İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

        İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

        İnsan şiddeti ile istemesek de hemen her gün haberlerde karşılaşıyoruz. Peki, insanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:53
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        • 1

          En eski insan uygarlıkları 3.000 ila 4.000 yıl önce ortaya çıktı. O zamandan bu yana, bir tür olarak insanlar yaklaşık 268 yıldır tamamen barış içinde yaşıyor. Ve "What Every Person Should Know About War" (Free Press, 2003) kitabında yer alan bilgilere göre savaşın doğrudan sonucu olarak 1 milyar kadar insan ölmüş olabilir.

        • 2

          Şiddet açıkça modern bir olgu değil ama insan olmanın doğasında olan bir parça mı? Yani bir nevi agresif olacak şekilde mi geliştik?

          Cevabın ise basit olmadığı ortaya çıktı. Nature dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, yaşayan en yakın primat akrabalarımızdan biri olarak atfedilen şempanzelerin ( Pan troglodytes ) topluluklarında ölümcül şiddetin yaygın olduğunu kaydetti.

          Bu, şiddetin, en azından yaklaşık 8 milyon yıl önce yaşamış olan şempanzelerle paylaştığımız son atamızdan bu yana insan repertuarının bir parçası olabileceğini gösteriyor.

        • 3

          Uzmanlar WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, açıkça, şiddetin insanlar var olduğu sürece yaygın olduğunu söyledi.

          Columbia'daki Missouri Üniversitesi'nde bilişsel bilim insanı ve evrimsel psikolog olan David C. Geary, "Şiddet insanlık tarihinin büyük bir kısmının itici gücüdür" dedi. "İnsanlığın ilk imparatorluklarının tümü korkutma ve şiddet yoluyla inşa edildi."

        • 4

          Ontario'daki Guelph Üniversitesi'nden evrimsel psikolog Pat Barclay, şunları söyledi : "Kayıtlı tarihten önce saldırganlığın kanıtları da var: gömülü ok noktaları veya kafatasları gibi şiddetli ölüm kanıtlarının bulunduğu kemikler." Bu, şiddetin karmaşık toplumlardan ve medeniyetin yükselişinden önce ortaya çıktığını gösteriyor.

        • 5

          Ancak diğer taraftan Barclay, şiddet oranlarının kültürler ve topluluklar arasında çılgınca değiştiğini ve tarihsel olarak değiştiğini söyledi. Bu, türümüzde şiddetin önemli ölçüde artırılabileceğini veya azaltılabileceğini gösteriyor.

        • 6

          Örneğin, göçebe halklarda kişilerarası ölümcül şiddet daha düşük düzeyde olma eğilimindeyken, yağma ve fetih eğilimli toplumlarla dolu çağlarda şaşırtıcı olmayan bir şekilde daha yüksek düzeyler vardı.

          Günümüz Amerikan kültürü, Avrupa'dakilerin çoğundan daha şiddetlidir.

          Barclay, "Şiddet oranlarında büyük farklılıklar var; büyüklük sırası farkı" dedi. "Kayıtlı bazı belirli toplumlarda, erkeklerin yarısına yakını diğer erkeklerin elinde şiddet sonucu ölüyor. Diğer toplumlarda ise fiziksel şiddet çok nadir görülüyor, tıpkı modern Japonya'da olduğu gibi."

        • 7

          İNSANLAR NEDEN ŞİDDETE BAŞVURUYOR?

          Geary, şiddetin şiddeti doğurma eğiliminde olduğunu, bunun da çatışmanın yaygın olduğu kültürlerin nesilden nesile şiddet yaşama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldiğini söyledi. Illinois Üniversitesi epidemiyologu Gary Slutkin'e göre bu şekilde şiddet bulaşıcı bir hastalık gibi "bulaşıyor".

        • 8

          Ancak Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nde siyasi şiddet profesörü olan Brad Evans, en ilerici ve barışçıl topluluklardaki insanların bile şiddete başvurma yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi; "Sıradan, yasal kişiler, koşullar değiştiğinde hızla canavarlara dönüşebilir; aynı şekilde, en sevimsiz olanlardan bazıları da olağanüstü nezaket davranışları sergileyebilir. Bir kişinin neden şiddet içeren bir şekilde davrandığına dair net bir formül yoktur. İşte bu yüzden bu çok karmaşık bir sorun."

        • 9

          Ayrıca hem Barclay'e hem de Evans'a göre, şiddeti uygulayan kişi mağdurlarından uzaksa şiddet eylemlerini gerçekleştirmek çok daha kolay olabilir. Nükleer bir füzeyi fırlatmak için düğmeye basmak, fiziksel olarak ve doğrudan öldürücü bir darbe vurmaktan çok daha kolaydır.

        • 10

          Örneğin, Barclay, Stanley Milgram'ın, bir deneycinin katılımcılara diğer insanlara artan yoğunlukta elektrik şokları vermelerini söylediği klasik itaat çalışmalarında, katılımcıların mağdurlara fiziksel olarak daha yakın olmaları durumunda şok verme konusunda daha isteksiz olduklarını belirtti.

        • 11

          Ve tarihsel olarak soykırım eylemleri, faillerin kendileriyle farklı ırk veya etnik kökene sahip olanlar arasında insanlıktan çıkmaları veya psikolojik mesafe yaratmaları sonrasında meydana gelir.

        • 12

          ŞİDDET TÜRLERİ

          Harvard Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde araştırma profesörü olan Richard Wrangham'ın 2017 yılında Proceedings of the National Academies of Science dergisinde bildirdiğine göre insan evriminde saldırganlığın "iki türü" de olabilir: proaktif ve reaktif. Proaktif şiddet, tarihsel olarak, bir grubun bir başkasının kaynaklarını veya topraklarını almaya kararlı olduğu fetihlerle ilişkilendirilmiştir. Reaktif şiddet ise bu tür saldırganlığa doğrudan tepki olarak tanımlanabilir.

        • 13

          Ancak şiddet, insanın kökleşmiş bir özelliği gibi görünse de Barclay, bir noktaya kadar iyimserliğe yer olduğundan emin.

        • 14

          "Objektif olarak konuşursak, bugün herhangi bir bireyin şiddete maruz kalma olasılığı önceki dönemlere göre çok daha az" dedi. "Şu anda tarihin en barışçıl dönemindeyiz. Ancak bu, böyle kalacağını garanti etmez. İklim değişikliğiyle mücadele etmezsek, daha fazla kıtlık, daha fazla felaket, daha fazla çaresizlik ve daha fazla çatışma nedeni olacak."

          Kaynak: Live Science

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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