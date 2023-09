İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

En eski insan uygarlıkları 3.000 ila 4.000 yıl önce ortaya çıktı. O zamandan bu yana, bir tür olarak insanlar yaklaşık 268 yıldır tamamen barış içinde yaşıyor. Ve "What Every Person Should Know About War" (Free Press, 2003) kitabında yer alan bilgilere göre savaşın doğrudan sonucu olarak 1 milyar kadar insan ölmüş olabilir.