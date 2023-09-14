İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

Şiddet açıkça modern bir olgu değil ama insan olmanın doğasında olan bir parça mı? Yani bir nevi agresif olacak şekilde mi geliştik?

Cevabın ise basit olmadığı ortaya çıktı. Nature dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, yaşayan en yakın primat akrabalarımızdan biri olarak atfedilen şempanzelerin ( Pan troglodytes ) topluluklarında ölümcül şiddetin yaygın olduğunu kaydetti.

Bu, şiddetin, en azından yaklaşık 8 milyon yıl önce yaşamış olan şempanzelerle paylaştığımız son atamızdan bu yana insan repertuarının bir parçası olabileceğini gösteriyor.