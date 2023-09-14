Antik Yunan efsanesi gerçek mi? Yunan mitolojisindeki Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?

Bu göçebe savaşçılar, binicilik ve okçulukta usta olan İskitler olarak bilinen eski bir kabile grubunun parçasıydı. Belediye Başkanı, 2015 yılında Yabancı İlişkiler dergisinde, Avrasya bozkırlarında, Karadeniz'den Çin'e kadar uzanan geniş bir bölgede, MÖ 700'den MS 500'e kadar yaşadıklarını yazmıştı.

İskitler sert çekirdekli bir halktı; British Museum'a göre, aşırı miktarda seyreltilmemiş şarap içmeleri (şarabı suyla karıştıran Yunanlıların aksine), fermente kısrak sütü içmeleri ve hatta kenevirle kafayı bulmalarıyla ünlüydüler. Müzeye göre, donmuş toprakta saklanan mumyalanmış İskitlerin donmuş bedenleri, üzerlerinde ağır hayvan dövmeleri bulunduğunu ortaya koyuyor.