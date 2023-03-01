Antik Roma'da olsaydınız ne olurdunuz? İşte büyük imparatorlukta meslekler

Ressamlık
Önemli mesleklerden biriydi. Kendi içerisinde 5 gruba ayrılmaktaydı.
Al-fresco, ıslak sıva üzerine yapılan duvar resmi sanatçılarıdır.
Al-secco, kuru zemin üzerine tutkallı boyalarla çalışan sanatçılardır. Levha ressamı, M.Ö. 5.yüzyılın ikinci yarısından itibaren levha resmi yapmışlardır.
Ankostik, Yunanlarda biliniyordu ve sıvı balmumu içeren boyalar kullanırlardı.
Son olarak ise sahne ressamı, antik dönemde teatral faaliyetlerin çok olmasına karşın dekor düzenlemek bu ressamların işiydi.