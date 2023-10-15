Antik Roma tıbbı hakkında 8 büyüleyici gerçek!
Antik Roma'daki doktorlar korkunç iksirler reçete edip teşhis için rüyaları kullanırken, aynı zamanda tıbbi açıdan da önemli ilerlemeler kaydettiler.
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Antik Roma'da tıp, bilimsel bilgiyi doğaüstü ve dini inançlarla birleştirdi. Romalı doktorlar, Yunan doktor Hipokrat ve takipçilerinin birçok uygulama ve felsefesini benimsediler; özellikle de şehirde görev yapan ilk Yunan doktor olarak kabul edilen Spartalı Archagathus'un MÖ 219'da gelişinden sonra.
Ancak eski Romalılar da hastalıklardan korunmak için tılsımlar takarlardı ve tapınaklarda iyileştirici güçlere sahip olduklarına inanılan tanrılara adak sunarlardı. Bu iki yaklaşımın harmanlanması, Roma İmparatorluğu'nda sağlık ve tıpla ilgili aşağıdaki şaşırtıcı gerçeklerden bazılarını ortaya çıkardı.
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Öldürülen gladyatörlerin kanının ve karaciğerinin epilepsiye çare olduğuna inanılıyordu
Bir gladyatörün kanının dökülmesi, ölümüne bir dövüşün kaybedilmesiyle sona ermeyebilir. Epilepsinin nedeni hakkında bilimsel bir anlayışa sahip olmayan Romalı doktorlar, bu gizemli hastalıktan muzdarip olanlara, iksir olarak öldürülen bir gladyatörün boğazından alınan sıcak kanı içmelerini tavsiye ediyordu. Romalı bilgin Yaşlı Pliny, "Gladyatörlerin kanı, saralılar tarafından sanki hayatın içkisiymiş gibi içiliyor" dedi. Doktorlar ayrıca bir gladyatörün karaciğerinin tedavi olarak tüketilmesini savundular. Romalı doktor Scribonius Largus, izleyicilerin "öne çıkıp toz içinde yatan bir gladyatörün karaciğerinden bir parça kapacaklarını" bildirdi. Gladyatörler sağlıklı bir şekilde ölen erkekliğin sembolü olarak görüldüğü için doktorlar bu korkunç ilaçları reçete etmiş olabilir.
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Antik Roma'nın en önde gelen doktoru, ölümünden sonra 1.300 yıl boyunca tıp uygulamalarını etkilemiştir
Galen, Bergama Kolezyumunda yaralı bir gladyatörü tedavi ediyor, 2. yüzyıl, çizim: C Gilbert, 'Kendinizi Tanıyın, Gençlere ve Eğitimli İnsanlara Fizyoloji Kavramları', 1883, Louis Figuier (1819-1894).
Yunanistan'da doğup büyüyen Bergamalı Galen, Mısır'ın İskenderiye kentinde anatomi ve fizyolojik teori okudu ve MS 162'de Roma'ya yerleşmeden önce doğduğu yerde yaralı gladyatörleri tedavi ederek tıbbi becerilerini geliştirdi. Egzersiz, dengeli beslenme, iyi hijyen ve banyo ve vücudu kalbin değil beynin kontrol ettiğini teorileştirdi. Kendisi gırtlağın sesi ürettiğini gösteren ve venöz ve arteriyel kan arasındaki farkı tanımlayan ilk doktordu. Birçok imparatorun kişisel doktoru olarak hizmet veren Galen, gladyatörlerle ilgilenmesi ve hayvanların diseksiyonları ve canlı deneyleri yoluyla anatomik bilgisini ilerletti. Bazıları 1500'lü yıllara kadar standart referans olarak kalan yüzlerce tıbbi inceleme yazdı.
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3. Sağlığın anahtarının dört 'mizah'ı dengede tutmak olduğu düşünülüyordu
Romalı doktorlar, antik Yunanistan'da geliştirilen, bir kişinin sağlığının ve duygularının dört iç madde tarafından yönetildiği teorisine atfettiler: kan, balgam, sarı safra ve kara safra. Bu “mizahlar” dört temel nitelikle (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) bağlantılıydı. Romalı doktorlar bir dizi rahatsızlığı vücudun mizahındaki dengesizliğe bağladılar. Örneğin Galen, aşırı kara safranın kanserli tümörlere neden olduğuna inanıyordu. Denge, kan alma, kusma, lavman, terletme ve sıcak veya soğuk, ıslak veya kuru olarak sınıflandırılan büyük miktarlarda gıdaların tüketilmesi gibi tedavilerle yeniden sağlanabilir.
Biliyor musun? Antik Roma'da doktor olmak için resmi bir eğitime gerek yoktu. Herkes herhangi bir sınava girmeden veya bir dizi yeterliliği karşılamadan doktor unvanını alabilir.
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İnsan anatomisini inceleme fırsatları sınırlıydı
Antik Roma'nın, dini, etik ve kamu sağlığıyla ilgili kaygılar nedeniyle insan cesetlerinin parçalanmasının çoğunu yasaklaması, anatomik çalışmaları engelledi. Galen gibi doktorlar bunun yerine hayvanların, özellikle de domuzların ve primatların anatomik yapıları insanlarınkini yansıttığı için diseksiyon ve canlı deneylerine güvendiler. Bu diseksiyonlar, doktorların yeni hastaları çekmesi için bir eğlence ve yöntem olarak hizmet eden halka açık gösterilerdi.
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Doktorlar rüyaları teşhis aracı olarak kullandılar
Birçok antik Roma doktoru, teşhis koyarken ve tedaviyi belirlerken rüyaları dikkate alıyordu çünkü rüyaların, vücuttaki sıvısal dengesizlikler hakkında ruhtan gelen sinyaller olabileceğine inanıyorlardı. Doktorlar, rüyaların hastalar hakkında doğrudan gözlemlenmeyen bilgiler sağlayabileceğine inanıyordu. Galen, "Hastaların rüyalarda gördükleri ve yapıyor gibi göründükleri şeyler, çoğu zaman bize mizahın eksikliğini, fazlalığını ve kalitesini gösterir" diye yazdı. Örneğin, kar veya buz içeren rüyaların aşırı balgam (soğuk ve ıslak olarak kabul edilen bir mizah) belirtisi olduğu düşünülürken, ateş içeren rüyalar yüksek düzeyde safranın (sıcak ve kuru olarak kabul edilen bir mizah) sinyaliydi. Galen, rüyasında kan dolu bir sarnıcın içinde nefes almakta zorlandığını gören bir güreşçinin aşırı mizahtan muzdarip olduğunu teşhis etti ve tedavi olarak kan almayı önerdi.
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Ordunun sağlık teşkilatı, Romalı askerlerin Roma vatandaşlarından daha uzun yaşamasına izin veriyordu
Romalı bir doktorun mezar eşyaları: iki neşter, üç bronz sonda, bir kateter, fildişi ilaç kutusu, merhem malzemelerini öğütmek için arduvaz palet, ilaçları karıştırmak için bronz kase, metal makas (bronz ve demir), demir bıçak, işaretli bronz kaşık sıvıların ölçümü için kullanılan sapın üzerinde, doktorun bilime olduğu kadar büyüye de inandığını gösteren büyüler kazınmış iki gümüş muska vardı. 3. yüzyılın ortaları.
Romalı bir doktorun mezar eşyaları: İki neşter, üç bronz sonda, bir kateter, fildişi ilaç kutusu, merhem malzemelerini öğütmek için arduvaz palet, ilaçları karıştırmak için bronz kase, metal makas (bronz ve demir), demir bıçak, işaretli bronz kaşık sıvıların ölçümü için kullanılan sapın üzerinde, doktorun bilime olduğu kadar büyüye de inandığını gösteren büyüler kazınmış iki gümüş muska vardı. 3. yüzyılın ortaları.
İmparator Augustus, tam Roma vatandaşlığı, vergi muafiyeti ve emeklilik maaşı hakları vererek profesyonel Yunan doktorlarının ilgisini çeken ilk profesyonel askeri tıp birliğini kurdu. Tıbbi birlik, ilk özel saha cerrahi birimlerinden birini oluşturdu, hastalıkları önlemek için iyi tasarlanmış sanitasyon sistemleri kurdu ve hem kanamayı durdurmak için hemostatik turnike hem de dikiş için arterleri kapatmak için öncülük etti. Kamp doktorları, seyahatleri aracılığıyla yeni fikirler edinerek ve sahra hastanelerinde yaralı askerler üzerinde ameliyat yaparken insan anatomisi üzerinde çalışarak imparatorluğun tıbbi öncüsü oldular. Kısmen antik Roma'nın sağlık teşkilatının yenilikleri sayesinde, ortalama askerin yaşam beklentisi ortalama vatandaşınkinden beş yıl daha uzundu.
Biliyor musunuz? Şehirlerde çalışan hastaneler ve doktorlar, Antik Roma'nın köleleştirilmiş ve yoksullaştırılmış nüfusuna ücretsiz tıbbi bakım sağlıyordu.
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Tıp meslekleri kadınlara açıktı
Tıbbi incelemelere, hukuki metinlere ve cenaze yazıtlarına dayanarak bilim adamları, kadınların antik Roma'da hekimlik yaptığı sonucuna varmışlardır. Kadın doktorlar yaygın olmasa da, ebe olarak görev yapan, doktorların rehberliğinde doğuma yardımcı olmak ve doğurganlık ilaçlarını uygulamak için çalışan kadınlar bulmak daha yaygındı. Bazen jinekoloji ve doğum dışındaki disiplinlerde çalışan kadın doktorlar genellikle Yunan kökenli özgür kadınlar olurken, ebeler genellikle daha önce köleleştirilmişti.
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Lahana harika bir ilaç olarak görülüyordu
Birçok Romalı doktor beslenmeyi sağlıkla ilişkilendirdi ve lahanayı çok çeşitli rahatsızlıkları önleyebilecek ve tedavi edebilecek bir "süper gıda" olarak lanse etti. Yaşlı Pliny, "Lahananın iyi noktalarını listelemek uzun bir iş olurdu" diye yazdı. Romalı tarihçi Yaşlı Cato, De Agricultura'da lahananın sağlığa yararlı güçleri üzerine yazdığı yaklaşık 2.000 kelimelik incelemede onun haklı olduğunu kanıtladı. Cato'ya göre, yapraklı sebzeler baş ağrılarını, görme bozukluklarını ve sindirim sorunlarını iyileştirirken, ezilmiş lahana uygulaması yaraları, ezilmeleri, yaraları ve çıkıkları ağrısız bir şekilde iyileştirdi. "Tek kelimeyle, acı çeken tüm iç organları iyileştirecek" diye yazdı. Cato, haşlanmış lahananın dumanını solumanın doğurganlığı artırdığını ve çok fazla lahana yiyen bir kişinin idrarını yıkamanın birçok rahatsızlığı iyileştirdiğini bile yazdı.
Kaynak: History
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