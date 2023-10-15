Antik Roma tıbbı hakkında 8 büyüleyici gerçek!

Ordunun sağlık teşkilatı, Romalı askerlerin Roma vatandaşlarından daha uzun yaşamasına izin veriyordu

Romalı bir doktorun mezar eşyaları: iki neşter, üç bronz sonda, bir kateter, fildişi ilaç kutusu, merhem malzemelerini öğütmek için arduvaz palet, ilaçları karıştırmak için bronz kase, metal makas (bronz ve demir), demir bıçak, işaretli bronz kaşık sıvıların ölçümü için kullanılan sapın üzerinde, doktorun bilime olduğu kadar büyüye de inandığını gösteren büyüler kazınmış iki gümüş muska vardı. 3. yüzyılın ortaları.

Romalı bir doktorun mezar eşyaları: İki neşter, üç bronz sonda, bir kateter, fildişi ilaç kutusu, merhem malzemelerini öğütmek için arduvaz palet, ilaçları karıştırmak için bronz kase, metal makas (bronz ve demir), demir bıçak, işaretli bronz kaşık sıvıların ölçümü için kullanılan sapın üzerinde, doktorun bilime olduğu kadar büyüye de inandığını gösteren büyüler kazınmış iki gümüş muska vardı. 3. yüzyılın ortaları.

İmparator Augustus, tam Roma vatandaşlığı, vergi muafiyeti ve emeklilik maaşı hakları vererek profesyonel Yunan doktorlarının ilgisini çeken ilk profesyonel askeri tıp birliğini kurdu. Tıbbi birlik, ilk özel saha cerrahi birimlerinden birini oluşturdu, hastalıkları önlemek için iyi tasarlanmış sanitasyon sistemleri kurdu ve hem kanamayı durdurmak için hemostatik turnike hem de dikiş için arterleri kapatmak için öncülük etti. Kamp doktorları, seyahatleri aracılığıyla yeni fikirler edinerek ve sahra hastanelerinde yaralı askerler üzerinde ameliyat yaparken insan anatomisi üzerinde çalışarak imparatorluğun tıbbi öncüsü oldular. Kısmen antik Roma'nın sağlık teşkilatının yenilikleri sayesinde, ortalama askerin yaşam beklentisi ortalama vatandaşınkinden beş yıl daha uzundu.

Biliyor musunuz? Şehirlerde çalışan hastaneler ve doktorlar, Antik Roma'nın köleleştirilmiş ve yoksullaştırılmış nüfusuna ücretsiz tıbbi bakım sağlıyordu.