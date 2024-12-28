Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Ankaralılar; 29 Aralık 2024 Pazar günü, saat 11.00'de başlayacak olan 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle aşağıdaki güzergâhlar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Başlangıç; Dikmen Keklik Pınarı. Güzergâhlar; Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı. Etkinlik nedeniyle güzergâh boyunca ve çevresinde (Dikmen Keklik Pınarı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresi) trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve trafik tedbirlerine uymaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.