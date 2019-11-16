Ankamall'da, Xiaomi markasının mağazası olan Mi Store açılışında, ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör verileceğinin duyurulmasıyla binlerce kişi açılışa akın etti. Güvenlik yetersiz kalınca Çevik kuvvet ekiplerinden yardım istendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılış iptal edildi.

Xiaomi, Evofone bünyesindeki 4'üncü mağazasını Ankara’da açacağını duyurmuştu. Yapılan bilgilendirmede; açılışa özel belirlenen kampanyalar 15 gün boyunca olacak şekilde yeniden organize edilecek.

Mağazanın alabileceği kapasitenin çok üstünde insanın akın ettiği yeni mağaza açılışı, Instagram üzerinden yapılan bir açıklamayla iptal edildi. Açıklamada; "Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel indirim ve özel fiyat kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." sözlerine yer verildi.