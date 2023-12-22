Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri” projesi, PSM Ödülleri’nde Altın Ödül’ü aldı 

REKLAM advertisement1

Anadolu Sigorta’nın iki yıldır yürüttüğü “Ormanın Gözleri” projesi finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetlerin ödüllendirildiği PSM Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü. İş Kuleleri Oditoryumu’nda gerçekleşen törende ödülü Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan aldı.

Sigorta sektöründeki öncülüğünü, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak çevresel ve sosyal projelerle destekleyen Anadolu Sigorta, “Ormanın Gözleri” ile iklim değişikliğine bağlı olarak artan orman yangınlarının önlenmesini amaçlıyor. Şirket 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk insansız yangın gözetleme kulesini tamamlayarak hizmete almıştı. 2023 yılında ise Adana’da yapılan ikinci kule ile birlikte Antalya ve Çanakkale’de insansız Muğla’da ise insanlı yangın gözetleme kuleleri tamamlanarak devreye alındı. Bu yangın gözetleme kuleleri ile Antalya’da 45 bin, Çanakkale’de 70 bin, Adana’da 85 bin, Muğla`da 45 bin hektar alan orman yangınlarının erken tespiti ve etkili müdahalesi için koruma sağlıyor. Proje kapsamında, 2024 yılı boyunca yangın kulelerinin yenilenme ve inşa çalışmaları devam ederken bir yandan da orman yangınlarına karşı farkındalık projeleri başlatılacak.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEM

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Anadolu Sigorta’nın Orman Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü projenin PSM Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk alanında Altın Ödül almasından dolayı gurur duyduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Anadolu Sigorta’nın bütüncül sürdürülebilirlik vizyonu sayesinde tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda ülkemiz için değer yaratmak amacıyla kurguluyoruz. Ormanın Gözleri projesi de böyle bir bakış açısının sonucu. Özellikle iklim krizi ile birlikte ülkemizi tehdit eden orman yangınlarına karşı, bu proje ile önleyici tedbirler alıyoruz, toplumsal farkındalığı büyütecek adımlar atıyoruz. 2022 yılının sonunda Adana’da ilk kuleyi devreye aldığımız günden bu yana hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla faaliyete geçen toplam 5 kulede, 7/24 kesintisiz gözetleme olanağına eriştik. Böylelikle 245 bin hektar orman arazisini koruma altına aldık. Gelecekte de yangın gözetleme kulelerinin yenilenmesine ve yeni kulelerin inşasına devam ederek ülkemizde çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunların önüne geçmek için çalışmaya devam edeceğiz.”