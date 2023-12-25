Anadolu Isuzu'dan 2 girişime yatırım

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Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile başlattığı iş birliğiyle inovasyon ve teknolojideki birikimini otomotiv ve yaşam alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yeni girişimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Şirket, İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'da iki girişimi nakit ödülle buluşturdu.

Etkinlik kapsamında Otomotiv ve Mobilite sahnesi girişimlerinden Newky ve Powea 150 bin TL'lik nakit ödülü Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan tarafından takdim edildi.

Big Bang Startup Challenge ödül töreninde konuşan Arıkan, "Otomotiv sektörü kapsamlı bir dönüşüm süreci içerisinde. Geleneksel kalıpları ve dinamikleri değiştiren ve 'yıkıcı yenilikler' olarak da tanımlanan teknolojiler geleceğe uzanan yolda endüstrimize yeni bir yön çiziyor. İTÜ Çekirdek ile bu yıl başlattığımız iş birliği kapsamında, destek vereceğimiz girişimler ile mobiliteyi daha çevreci, güvenli ve konforlu kılacak yenilikçi teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

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Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek bünyesinde yer alan veya katılacak olan startup'larla çeşitli alanlarda iş birliği ve destek sağlamanın ötesinde ortak ürün ve hizmetler geliştirmeyi de amaçlıyor.

İş birliği kapsamında desteklenecek girişimler, otomotiv ve ulaşımın yanı sıra geleceğin akıllı yaşamına uygun çözümler geliştirenler arasından belirlenecek.