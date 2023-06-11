Anadolu Efes'ten 'Entegre Rapor'

Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği, 'Denize +1 Nefes' projesinin bu yılki fazında geçen yıl nakledilen mercanların anlık izlenmesi ve korunması için izleme istasyonu kurdu.

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Sedef Adası’nda gerçekleştirilen ve şirketin ilk Entegre Raporu'nun tanıtıldığı etkinlikte, mercan resifleri izleme sistemi aracılığıyla canlı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Projeyle denizlerin yağmur ormanları olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların korunması ve Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamının ve biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Denize +1 Nefes projesinden ilham alarak hazırlanan entegre raporun Türkiye’de kendi sektöründe ilk olduğunu kaydeden Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, "Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilirliği ana şirket stratejimizin temelinde konumlandırıyor, iş modelimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Değer yaratmak, bizim için finansal başarıyla birlikte aynı zamanda çevre, inovasyon, insan ve sosyal etki odağında, gelecek için adımlar atmak demek. Bu sebeple, sürdürülebilirliği karar mekanizmalarımızın ve her türlü faaliyetimizin içerisine entegre ediyor ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak adına sürekli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka - Anadolu Efes CHRO Banu Artüz - Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı - Anadolu Efes CCAO Selda Susal Saatçi

Projenin amacını ve detaylarını paylaşan Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi de, "Denizlerimizin bizlere sunduğu bu çeşitliliğin desteklenmesine +1 olmak için yola çıktık. Geçen yıl başlattığımız iş birliği ile doğal ortamından kopmuş mercanları, hassas alan ilan edilen Tavşan Adası’na naklettik ve yeni mercan resiflerinin oluşmasını sağladık. Deniz Yaşamını Koruma Deneği ile birlikte hedefimiz, Marmara Denizi’ndeki mercan popülasyonunu ve biyoçeşitliliği artırmak ve korumak" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİNE YATIRIM

Anadolu Efes'in Entegre Raporu'nda, şirketin sosyal, çevresel, finansal, yönetişim ve insan odağındaki çalışmaların ayrıntıları yer alıyor. Raporda öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- 2022 yılında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ambalaj ve su azaltımı projeleri kapsamında 61 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Operasyonlar kaynaklı net emisyonlarda bir önceki yıla oranla yüzde 12’ye yakın bir düşüş elde edildi.

- Konya fabrikasında güneş enerjisi sistemleri kurulumu yatırımı gerçekleştirebilmek için çalışmalara başlandı. Fabrikaya 12,5 MW’lık güneş panellerinin kurulumu ile yıllık 18.500 mhw’lık elektrik tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

- 2022 yılında suyun yeniden kullanımı, su ve enerji tasarrufu sağlayan projeler başta olmak üzere toplamda 8 proje gerçekleştirildi. Bu alanda 48,4 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 2020 yılından bu yana hektolitre başına su tüketimi yaklaşık yüzde 16 oranında düşürüldü.

- Türkiye ve Kazakistan’daki Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımları verileri için bağımsız güvence hizmeti alındı.

- 2022 yılında geçtiğimiz yıla oranla toplam atık miktarı yüzde 15 azaltıldı. Toplam atıkların yüzde 99’una yakını geri dönüştürerek ya da yeniden kullanarak üretim döngüsüne geri kazandırıldı.

- 2022 yılında 92 ton plastik azaltımı yaparak İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdünün yüzde 75’i tamamlandı.

- Operasyonların olduğu tüm ülkelerde geri dönüştürülmüş ham madde kullanım oranları artırıldı. Plastik kasalardaki ambalaj kapsamında ise Türkiye’de yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.

- 2022 yılında operasyonlardaki yerel tedarikçi oranı bir önceki seneye göre artırılarak yüzde 94’e çıkarıldı. Yerel tedarikçilere yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki oranı ise yüzde 87 olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN VİDEO