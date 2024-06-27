Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı - Teknoloji Haberleri

Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı - Teknoloji Haberleri

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Amazon'un Çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerde piyasa değeri Saudi Aramco'yu da geride bırakarak ilk kez 2 trilyon doları aştı.

Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde üretken yapay zeka sistemlerini destekleyen temel modeller geliştirmek için San Francisco merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

Google'ın ana şirketi Alphabet Nisan ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış, ABD’li çip üreticisi Nvidia ise geçtiğimiz hafta 3 trilyon dolarlık şirketler kulübüne katılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.