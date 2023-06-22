Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Uygulama Amazon'a izinsiz Prime aboneliği davası

ABD Federal Ticaret Komisyonu Amazon'a dava açtı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tüketicileri izinleri olmadan Prime hizmetine abone ettiği ve bu abonelikleri iptal etme girişimlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle ABD'li e-ticaret devi Amazon'a dava açtı

Giriş: 22.06.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Amazon'a izinsiz Prime aboneliği davası
AA

FTC'den yapılan açıklamada, Amazon'un, milyonlarca tüketiciyi izinsiz bir şekilde Prime hizmetine abone etmekle suçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, FTC'nin, tüketicilerin rızası olmadan Prime hizmetine kaydettiği ve aboneliklerini iptal etmelerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Amazon.com'a karşı dava açtığı bildirildi.

Amazon'un; tüketicileri, otomatik olarak yenilenen Prime aboneliklerine kaydolmaları için kandırmak amacıyla "karanlık modeller" olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüz tasarımları kullandığı belirtilen açıklamada, şirketin, üyeliklerini sonlandırmak isteyen Prime aboneleri için iptal sürecini de bilerek karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

"İNSANLARI KANDIRDI VE TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, "Amazon, insanları rızaları olmadan tekrar eden abonelikler için kandırdı ve tuzağa düşürdü. Bu, kullanıcıları yalnızca sinirlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara önemli miktarda paraya mal oldu" ifadelerini kullandı.

Khan, manipülatif taktiklerin hem tüketicilere hem de yasalara uyan işletmelere zarar verdiğini belirterek, Amerikalıları dijital pazarlardaki "karanlık modellerden", diğer haksız veya aldatıcı uygulamalardan güçlü bir şekilde korumaya devam edeceklerini vurguladı.

FTC, Mart 2021'den bu yana Amazon'un Prime hizmeti için kayıt ve iptal süreçlerini araştırıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şimşekleri görüntülerken yıldırım düştü...
Şimşekleri görüntülerken yıldırım düştü...
'Time is a Child' sergisi Leros Adası'nda
'Time is a Child' sergisi Leros Adası'nda
'Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri' Salt'ta
'Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri' Salt'ta
Depremde enkazdan kurtarılmıştı! Yürümeye ve konuşmaya başladı
Depremde enkazdan kurtarılmıştı! Yürümeye ve konuşmaya başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.