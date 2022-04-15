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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu haberleşme alanında fiber ve ortak altyapı kurulmasının en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyleyerek "Özellikle Türk Telekom'daki hisse yapısının değişmesinden sonra bu daha da kolaylaştı. Amacımız ortak altyapı şirketi kurmak ve mobili birbirinden ayırıp, fiber altyapı ağımızı mümkün olduğu kadar genişletmek" dedi.

Karaismailoğlu, 5G konusunda ciddi çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, yerli ve milli 5G çalışmalarının devam ettiğini ancak dünyada da 5G'nin hala tartışıldığını dile getirdi.

Bir taraftan yerli ve milli şebeke kurmak için yoğun çalışma sarf ederken dünyadaki gelişmeleri de takip ettiklerini vurgulayan Karaismiloğlu, 5G'ye geçildiğinde belki abonelerin bunu hissedemeyeceğini ancak özellikle sanayide, medikalde ve diğer sektörlerde 5G'nin faydasının olacağını, bunun da ciddi bir altyapı gerektirdiğini bildirdi.