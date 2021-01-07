Son Dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarındaki sert düşüş piyasaların gündemine oturdu. 2021 yılının ilk haftasında da en çok merak edilen konu yine "Altın fiyatları düşer mi?" ve "Altın fiyatları yükselecek mi" sorularının cevabı oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 453,28 liradan, çeyrek altın ise 737,20 liradan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2021 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları canlı