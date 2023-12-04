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        Haberler Ekonomi Altın Altında olağandışı rekor - Altın Haberleri

        Altında olağandışı rekor

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, alışılmışın dışında bir süratle, sadece yarım saatte yüzde 3 değer kazanarak 2.135 doları görerek rekor kırdı. Ardından 2.085 dolar civarında dengelendi. Spot piyasada gram altın fiyatı da bu esnada 1.993 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra 1.937 liraya çekildi. Altındaki yükselişte Fed'e yönelik beklentiler etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:19
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        Altında olağandışı rekor
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        Fed'in önümüzdeki aylarda daha güvercin bir politika izleyeceğine dair giderek güçlenen görüş altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi.

        Asya piyasalarının açılmasıyla altında alışılmışın dışında sertlikte bir hareket yaşandı. TSİ 2.15'TE 2.075 dolardan işlem gören altının ons fiyatı yarım saat içerisinde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 2.135 dolara çıktı. Böylece ons altında tarihi zirve görüldü.

        Bu sert yükselişin ardından ons fiyatı kazancının bir kısmını geri vererek 2.085 dolarda dengelendi.

        Uluslararası piyasalarda bu sert hareket yaşanırken spot piyasada gram altında da 1.993 lirayla yeni tarihi zirve görüldü. Sabah saatlerinde gram altın 1.937 liraya geriledi.

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        POWELL'DAN AÇIKLAMALAR

        Altındaki son yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar etkili oldu. Powell'ın Atlanta’daki Spelman College'de yaptığı konuşmada "Attığımız güçlü adımlar, politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdı" ifadelerini kullanması son dönemde Fed'e yönelik artan 'güvercin' duruş beklentisini güçlendirdi.

        3 HAFTADA YÜZDE 7 YÜKSELDİ

        Özellikle 14 Kasım'da ABD'de ekim ayı enflasyonunun yüzde 3.2 ile yüzde 3.3'lük beklentinin altında kaldığının açıklanmasından itibaren altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons fiyatı son 3 haftada yüzde 7.2 yükseldi.

        Özellikle enflasyon verisinin ardından mart ayında Fed'den faiz indirimi beklentisi giderek artmaya başladı. CME FedWatch Tool'da 1 ay önce Fed'den martta faiz indirimi gelme ihtimali yüzde 25 olarak gösterilirken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 53'e yükseldi.

        Fed'e yönelik beklentilerle son 1 ayda ABD hazine tahvillerinde yaklaşık 40 baz puanlık düşüş yaşandı. Tahvil faizlerindeki düşüş altına yönelimi artırdı.

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