Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırım rüzgarı piyasalara damga vururken, bu rüzgarlar altında düşüşe yol açmaya devam ediyor.
Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.8 gerileyerek 1.682 dolara düştü. Bu Ağustos 2021'den bu yana altında görülen en düşük seviye oldu. Gram altında ise doların 17.65 lirayı aşmasıyla düşüş daha sınırlı oldu. Gram altın bugün yüzde 0.2 gerileyerek 965 liraya çekildi.
Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Bankadan 25 veya 50 baz puanlık bir faiz artırım kararı alması bekleniyor. Son 3 toplantısında toplam 150 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in de gelecek hafta yine faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
100 BAZ PUAN DA MASADA
Son günlerde Fed'den beklenti ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırıma gitmesi yönünde oluşurken analistler artan enflasyon sebebiyle 100 baz puanlık bir artırımın da masada olduğu belirtiyor. ABD'de haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 9.1'e yükselerek 41 yılın zirvesini gördü. Euro Bölgesinde yüzde 8.6 ile rekor kırdı.
Küresel olarak artan enflasyon merkez bankalarını faiz artırımları ve bilanço daraltmaya yöneltirken tahvil getirilerinde de yükselişe yol açıyor. Bu sebeple özellikle son haftalarda altına talepte düşüş yaşandı.
MARTTA 2000 DOLARI GÖRDÜ
Son 1 ayda altının ons fiyatı yüzde 9 düştü. Ons fiyatı 8 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle 2000 doların üzerini görmüştü ancak bu seviyede tutunamamıştı.
Tabii merkez bankalarının faiz artırımlarına gitmesi başta ABD olmak üzere pek çok ülkede resesyon korkusunu artırdı. Bunun yanında AB ülkelerinin Rus gazına erişiminin kısıtlanması ile bölgedeki daralma endişeleri iyice arttı.
Geleneksel olarak ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelir. Ancak analistler bu aşamada merkez bankalarının hamlelerinin diğer endişelerden daha öncelikli olduğunu bildirdi..
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