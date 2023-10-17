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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR| 17 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 17 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 17 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz haftanın aksine yeni haftaya düşüşle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 07:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 07:43
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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